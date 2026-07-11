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Plane Crash : ఘోర విమాన ప్రమాదం.. కూలిపోయిన చిన్న ప్లేన్, 10 మంది దుర్మరణం

Plane Crash : బహామాస్ దీవుల్లో జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ జరిగిన ఈ విషాదం వారికి మరింత బాధ కలిగించింది.

CR Reddy
Published on: 11 July 2026 7:07 AM IST
Plane Crash
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Plane Crash 

Plane Crash : కరేబియన్ దేశమైన బహామాస్ దీవుల్లో ఒక ఘోర విమాన ప్రమాదం సంభవించింది. శుక్రవారం నాడు జరిగిన ఒక చిన్న ప్రైవేట్ విమాన ప్రమాదంలో ఏకంగా 10 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ భయంకరమైన ప్రమాదం నార్త్ ఆండ్రోస్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. ఇది బహామాస్ రాజధాని నసావుకు పశ్చిమ దిశలో సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉంటుంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక రక్షణ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో ఒకరు ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు బహామాస్ ప్రధాన మంత్రి ఫిలిప్ బ్రేవ్ డేవిస్ మొదట ప్రకటించినప్పటికీ.. ఆ తర్వాత జరిగిన అత్యవసర ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో, తీవ్ర గాయాల కారణంగా ఆ వ్యక్తి కూడా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్లు ఆయన ధృవీకరించారు. మరణించిన వారి వివరాలను అధికారులు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించాల్సి ఉంది.

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల వేళ తీరని విషాదం

దేశమంతా ఎంతో సంతోషంగా పండుగ జరుపుకుంటున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం ఆ దేశాన్ని తీవ్ర శోకసంద్రంలో ముంచేసింది. ఈ ఘటనపై బహామాస్ ప్రధాన మంత్రి ఫిలిప్ బ్రేవ్ డేవిస్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. తాము ఎంతో బాధాతప్తమైన వాతావరణంలో ఇక్కడ సమావేశమయ్యామని ఆయన పేర్కొన్నారు. బహామాస్ ప్రజలంతా దేశ 53వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్న తరుణంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం దురదృష్టకరమని, ఈ పండుగ రోజు కాస్తా దేశానికి పెద్ద శోకదినంగా మారిపోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ వారు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వస్తారని ఆశించి, ఈ ఘోర కబురు విన్న బాధిత కుటుంబాలకు ఆయన ప్రభుత్వం తరపున తన గాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

లిండన్ పిండ్లింగ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి టేకాఫ్

ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన సాంకేతిక వివరాలను బహామాస్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అథారిటీ (AAIA) ఒక ప్రకటనలో విడుదల చేసింది. ఈ విమానం రాజధాని నసావులోని ప్రసిద్ధ లిండన్ పిండ్లింగ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. ఇది సాన్ ఆండ్రోస్ వైపు వెళ్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే అదుపుతప్పి నార్త్ ఆండ్రోస్ సమీపంలో కుప్పకూలిపోయింది. ప్రమాదానికి గురైన విమానం అమెరికా తయారీ సంస్థకు చెందిన సెస్నా 402 మోడల్ అని, ఇది బహామాస్ దేశంలోనే రిజిస్టర్ అయి ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే విమానంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తిందా లేక వాతావరణం అనుకూలించలేదా అనే కోణంలో దర్యాప్తు సంస్థలు ఆధారాలు సేకరిస్తున్నాయి.

ఒకే రోజులో రెండు ప్రమాదాలు

ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగిన కొద్దిసేపటికే బహామాస్ ఇంధన, యుటిలిటీస్, ఏవియేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రమాదానికి గురైన విమాన సంస్థ ఫ్లెమింగో ఎయిర్‎కు చెందిన ఎయిర్ ఆపరేటర్ సర్టిఫికేట్‌ను ప్రభుత్వం తక్షణమే సస్పెండ్ చేసింది. అంటే ఆ సంస్థకు చెందిన అన్ని విమానాల సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. విమాన ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై దర్యాప్తు జరుగుతున్నందున, ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని మాత్రమే ఈ ముందస్తు జాగ్రత్త చర్య తీసుకున్నట్లు మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అయితే కేవలం ఈ ఒక్క ప్రమాదమే కాకుండా, అదే శుక్రవారం నాడు ఫ్లెమింగో ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన మరో విమానంలో కూడా భద్రతా లోపం తలెత్తడం ఈ సస్పెన్షన్‌కు దారితీసింది.

రక్షణ చర్యల్లో భాగంగానే విమానాల నిలిపివేత

ఆ వివరాలను దేశ ఏవియేషన్ శాఖ మంత్రి జోబెత్ కోల్బీ-డేవిస్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో వివరిస్తూ.. శుక్రవారం ఉదయం ఫ్లెమింగో ఎయిర్‌కు చెందిన మరొక విమానం ప్రయాణికులతో మాయాగువానా ద్వీపానికి బయలుదేరిందని చెప్పారు. అయితే విమానం గాల్లో ఉండగానే పైలట్ ఇంజన్ లో లోపాన్ని గమనించి, అత్యవసరంగా విమానాన్ని తిరిగి నసావు విమానాశ్రయానికి మళ్లించారు. విమానం రన్‌వేపై సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యి, ప్రయాణికులందరూ కిందకు దిగిన కొద్దిసేపటికే ఆ విమానంలో ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రయాణికులంతా అప్పటికే దిగిపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఇలా ఒకే రోజులో ఒకే సంస్థకు చెందిన రెండు విమానాలు ప్రమాదానికి గురికావడంతో ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించి, విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆ సంస్థ విమానాలపై నిషేధం విధించింది.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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