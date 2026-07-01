Taliban Pakistan Border Clash: పాకిస్థాన్పై తాలిబన్ దాడులు... ఆఫ్ఘన్ సరిహద్దులో మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు!
పాక్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దులు బాంబులు, మోర్టార్ల శబ్ధంతో మారుమ్రోగుతున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకోవడంతో మరోసారి యుద్దమేఘాలు కమ్ముకున్నాయి.
Taliban Pakistan Border Clash: అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో వ్యూహాత్మక మిత్రులుగా ఉన్న పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు పూర్తిగా క్షీణించాయి. పాకిస్థాన్ భూభాగంపై తాము వైమానిక దాడులు జరిపినట్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని తాలిబన్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించడంతో ఇరు దేశాల మధ్య మళ్లీ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. పాకిస్థాన్కు చెందిన నైరుతి ప్రాంతమైన బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్లో ఈ దాడులు జరిగాయని, ఈ క్రమంలో పాక్ సైన్యం నాలుగు సాధారణ డ్రోన్లను కూల్చివేసిందని అంతర్జాతీయ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గత కొన్ని నెలలుగా కొనసాగుతున్న తాత్కాలిక ప్రశాంతతకు తెరదించుతూ, సరిహద్దుల్లో ఇరు పక్షాలు భారీగా బలగాలను మోహరిస్తుండటంతో గల్ఫ్, ఆసియా ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. అసలు ఈ తాజా ఉద్రిక్తతలకు కారణం, ఆదివారం పాకిస్థాన్ సైన్యం ఆఫ్ఘన్ భూభాగంపై జరిపిన ఆకస్మిక వైమానిక దాడులే. ఐక్యరాజ్యసమితి లెక్కల ప్రకారం పాక్ జరిపిన ఆ దాడుల్లో 28 మంది పౌరులు మరణించారు. అయితే, తాలిబన్ ప్రభుత్వం మాత్రం తమ దేశంలోని పక్తియా, పక్తికా, కునార్ ప్రావిన్స్లలో పౌరుల ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాక్ చేసిన దాడిలో 36 మంది మరణించారని, 160 మందికి పైగా గాయపడ్డారని ఆరోపించింది. దీనికి ప్రతీకారంగానే తాము బలూచిస్తాన్పై ఎదురుదాడికి దిగామని తాలిబన్లు స్పష్టం చేశారు.
రక్తసిక్తంగా మారుతున్న డ్యూరాండ్ లైన్ సరిహద్దు
పాకిస్థాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మధ్య సరిహద్దు రేఖ వెంబడి గత కొన్ని నెలలుగా జరుగుతున్న దాడుల తీవ్రతను పరిశీలిస్తే పరిస్థితి ఎంత భయానకంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. గత అక్టోబర్ నెలలో ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన దౌత్యపరమైన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఈ తాజా దాడులతో పూర్తిగా పటాపంచలైంది. ఆఫ్ఘన్ భూభాగంలో దాక్కుని పాక్పై దాడులు చేస్తున్న ఉగ్రవాదుల స్థావరాలనే తాము లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని, ఈ క్రమంలో 29 మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చామని పాక్ సమాచార శాఖ మంత్రి అతావుల్లా తారార్ సమర్థించుకుంటున్నారు. కానీ, గత ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో కూడా పాక్ జరిపిన దాడుల్లో వందలాది మంది ఆఫ్ఘన్ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జూన్ మొదటి వారంలో జరిగిన దాడుల్లో 13 మంది పిల్లలు మరణించినట్లు తాలిబన్ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు.
తమ దేశంలో జరుగుతున్న ఉగ్ర దాడులన్నింటికీ ఆఫ్ఘనిస్తానే ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని పాకిస్థాన్ ఆరోపిస్తుంటే, నిర్దోషులైన పౌరులను చంపడమే పాక్ నైజమని తాలిబన్లు మండిపడుతున్నారు. ఒకప్పుడు తాలిబన్ల ఎదుగుదలకు తెరవెనుక సహాయం చేసిన పాకిస్థాన్, ఇప్పుడు అదే తాలిబన్ ప్రభుత్వ తుపాకీ గుళ్లకు ఎదురునిలవాల్సి రావడం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో ఒక విచిత్రమైన, అత్యంత ఆసక్తికరమైన మలుపుగా అభివర్ణిస్తున్నారు.