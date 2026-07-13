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South Africa: అక్రమ వలసదారులపై దక్షిణాఫ్రికా ఉక్కుపాదం...53వేలమంది దేశ బహిష్కరణ

వలస దారులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న సౌతాఫ్రికా కఠినమైన చర్యలకు ఉపక్రమించింది. దేశంలో అక్రమంగా నివశిస్తున్నవారిని గుర్తించి స్వదేశాలకు పంపుతున్నది.

Balachander
Published on: 13 July 2026 9:23 AM IST
South Africa: అక్రమ వలసదారులపై దక్షిణాఫ్రికా ఉక్కుపాదం...53వేలమంది దేశ బహిష్కరణ
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South Africa: ఆఫ్రికా ఖండంలోనే అత్యంత సంపన్న దేశంగా గుర్తింపు పొందిన దక్షిణాఫ్రికా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అంతర్గత సామాజిక, రాజకీయ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఉపాధి అవకాశాల కోసం పొరుగు దేశాల నుండి వచ్చి పడుతున్న వలసదారుల నియంత్రణకు అక్కడి ప్రభుత్వం సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా స్థానిక ప్రజల నుండి వ్యతిరేకత, నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో... దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం ‘వలసల నిర్వహణ’ పేరిట అక్రమ వలసదారులపై ఉక్కుపాదం మోపింది. ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్ ప్రారంభించిన కేవలం ఐదు వారాల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 53,499 మంది విదేశీయులను దేశం నుండి బహిష్కరించడం లేదా వారి స్వదేశాలకు తిప్పి పంపడం చేసింది.

స్థానిక నిరసనలు ... జూన్ 30 ‘డెడ్‌లైన్’ వ్యూహం

దక్షిణాఫ్రికాలో గత కొన్ని వారాలుగా వలస వ్యతిరేక ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. స్థానికులకు ఉద్యోగాలు దక్కకపోవడం, నేరాలు పెరగడం, ప్రజారోగ్య రక్షణ వంటి ప్రభుత్వ సేవలు కుప్పకూలడానికి అక్రమ వలసదారులే కారణమని స్థానిక సంస్థలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఆందోళనకారులు అక్రమ వలసదారులందరూ దేశం విడిచి వెళ్లాలని జూన్ 30 ను అనధికారిక గడువుగా ప్రకటించారు. దీంతో భయాందోళనలకు గురైన వేలాది మంది విదేశీయులు స్వచ్ఛందంగా దేశాన్ని వీడగా... ఘనా, నైజీరియా, ఉగాండా, కెన్యా వంటి దేశాలు ప్రత్యేక విమానాల ద్వారా తమ పౌరులను స్వదేశాలకు తరలించాయి.

అంతర్జాతీయ ఆంక్షలు ... మలావీ, జింబాబ్వేలపై ప్రభావం

దక్షిణాఫ్రికా న్యాయశాఖ మంత్రి మామోలోకో కుబాయి ప్రిటోరియాలో ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ మీడియా సమావేశంలో ఈ బహిష్కరణల వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించారు. దేశం నుండి పంపించివేసిన వారిలో అత్యధికులు మలావీ దేశానికి చెందినవారు కాగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో జింబాబ్వే, మొజాంబిక్ పౌరులు ఉన్నారు. ఈ క్రాక్‌డౌన్ కేవలం వలసదారులను ఏరివేయడానికే కాకుండా, స్థానిక పోలీసులకు దొరకకుండా తిరుగుతున్న పలువురు అంతర్జాతీయ నేరగాళ్లను పట్టుకోవడానికి కూడా సహాయపడిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి హెచ్చరిక ... మానవ హక్కుల సవాలు

మరోవైపు, దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ కఠిన నిర్ణయాలపై ఐక్యరాజ్యసమితి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దేశంలోని నిరుద్యోగం, ఆర్థిక సంక్షోభం వంటి అంతర్గత సామాజిక-ఆర్థిక వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి వలసదారులను ‘బలిపశువులను’ చేయడం సరికాదని యూఎన్ హెచ్చరించింది. అధ్యక్షుడు సిరిల్ రమఫోసా కూడా వలసలపై ప్రజల ఆందోళనలను అంగీకరిస్తూనే, విదేశీయులపై దాడులు చేయవద్దని, చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని హెచ్చరించారు. ఐరోపా, అమెరికా దేశాలలో వలసల నియంత్రణకు సరిహద్దులను మూసివేస్తున్న తరహాలోనే, ఇప్పుడు ఆఫ్రికా ఖండంలోనూ ‘రక్షణాత్మక రాజకీయాలు’ వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయని చెప్పడానికి దక్షిణాఫ్రికా చేపట్టిన ఈ భారీ ఆపరేషనే నిదర్శనం. మానవ హక్కులను గౌరవిస్తూనే, తమ సొంత ఓటు బ్యాంకును, దేశ భద్రతను కాపాడుకునేందుకు అక్కడి పాలకులు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం భవిష్యత్తులో పొరుగు దేశాలతో దౌత్యపరమైన సంబంధాలను దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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