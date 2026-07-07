Russia Ukraine War : కీవ్పై రష్యా రాకెట్ల వర్షం.. 23 బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లతో ఉక్రెయిన్ సర్వనాశనం, 28 మంది మృతి
Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్పై రష్యా భారీ ఎత్తున విరుచుకుపడింది. ఏకకాలంలో 23 బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లతో సహా వందలాది డ్రోన్లతో దాడి చేయడంతో 28 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Russia Ukraine War : రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య సాగుతున్న సుదీర్ఘ యుద్ధంలో మరో ఘోరమైన అధ్యాయం నమోదైంది. ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్ నగరాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ రష్యా సైన్యం సోమవారం నాడు అత్యంత భీకరమైన వైమానిక దాడికి తెగబడింది. ఈ దాడిలో మొత్తం 28 మంది పౌరులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, 100 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో కీవ్ నగరానికి చెందిన వారు 18 మంది ఉండగా, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు మరో 10 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. కేవలం ఒకే వారంలో కీవ్ నగరంపై రష్యా ఇంతటి భారీ స్థాయిలో విరుచుకుపడటం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. గత గురువారం జరిగిన దాడిలోనూ 30 మంది మరణించారు.
ఈ భీకర దాడిపై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ స్పందిస్తూ దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. రష్యా తమపై ఏకకాలంలో 23 అత్యంత ప్రమాదకరమైన బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లతో పాటు 68 సాధారణ క్షిపణులు, 351 ఆత్మహుతి దాడి డ్రోన్లను ప్రయోగించిందని తెలిపారు. అయితే ఉక్రెయిన్ వైమానిక దళం చాకచక్యంగా వ్యవహరించి 37 క్షిపణులను, 326 డ్రోన్లను గాల్లోనే కూల్చేసింది లేదా వాటి దారి మళ్లించింది. కానీ రష్యా ప్రయోగించిన ఆ 23 బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లలో ఒక్కదానిని కూడా ఉక్రెయిన్ అడ్డుకోలేకపోయింది. తమ వద్ద శత్రు క్షిపణులను గాల్లోనే అడ్డుకునే ఇంటర్సెప్టర్ మిసైళ్లకు తీవ్ర కొరత ఏర్పడటమే దీనికి ప్రధాన కారణమని ఉక్రెయిన్ అధికారికంగా అంగీకరించింది.
రష్యా ప్రయోగించిన ఈ బాలిస్టిక్ మిసైళ్లు నేరుగా కీవ్ నగరంలోని జనావాసాలపై పడటంతో అక్కడ పెను విధ్వంసం సృష్టించబడింది. మూడు పెద్దపెద్ద బహుళ అంతస్తుల నివాస భవనాలు ఈ దెబ్బకు పాక్షికంగా కుప్పకూలిపోయాయి. నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సహాయంగా రక్షణ రంగానికి చెందిన హెలికాప్టర్లు రంగంలోకి దిగాయి. ఇవి సమీపంలోని నది నుండి నీటిని తెచ్చి ఆకాశం నుంచి మంటలపై చల్లుతూ అదుపులోకి తెచ్చేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించాయి. తాము కేవలం ఉక్రెయిన్ సైనిక, ఇంధన కేంద్రాలనే టార్గెట్ చేశామని రష్యా సమర్థించుకుంటుండగా.. రష్యా కావాలనే సామాన్య ప్రజలను చంపుతోందని ఉక్రెయిన్ ఆరోపించింది.
ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ పాశ్చాత్య దేశాల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మనుషులను బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్ల నుంచి కాపాడుకోవడానికి కనీసం రక్షణ క్షిపణులు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడం ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో అత్యంత విచారకరమైన విషయమని మండిపడ్డారు. అమెరికా, ఐరోపా వంటి మిత్రదేశాల గోడౌన్లలో అత్యంత అధునాతనమైన పేట్రియాట్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలు దుమ్ము పడుతున్నాయని, వాటిని వెంటనే ఉక్రెయిన్కు సరఫరా చేయకపోతే రష్యా ఇలాగే రెచ్చిపోతుందని హెచ్చరించారు. తుర్కియేలోని అంకారా నగరంలో ప్రారంభం కాబోతున్న నాటో సదస్సులో ఉక్రెయిన్ వైమానిక రక్షణపై ఐరోపా కమిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్ డెర్ లేయెన్ చర్చించనున్నారు.
రష్యా ఇంతటి సంచలన దాడికి పాల్పడినప్పటికీ ఉక్రెయిన్ సైన్యం కూడా ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీయడమే లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్ కూడా రష్యాలోని ఇంధన సంస్థలపై రివర్స్ అటాక్ ప్రారంభించింది. ఉక్రెయిన్ సరిహద్దుకు దాదాపు 2,414 కిలోమీటర్ల సుదూరంలో ఉన్న రష్యాలోనే అతిపెద్దదైన ఓమ్స్క్ రిఫైనరీతో పాటు మరో మూడు చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలపై ఉక్రెయిన్ సరికొత్త డ్రోన్లతో దాడి చేసింది. యుద్ధ చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత సుదూర ప్రాంతంలో ఉక్రెయిన్ చేసిన దాడిగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో ఉక్రెయిన్ తమపైకి 625 లాంగ్ రేంజ్ డ్రోన్లను పంపిందని, తాము అందులో 613 డ్రోన్లను కూల్చేశామని రష్యా సైన్యం ప్రకటించింది. 2022 లో మొదలైన ఈ యుద్ధంలో ప్రస్తుతం ఉక్రెయిన్ లోని 20 శాతం భూభాగం రష్యా ఆధీనంలో ఉంది.