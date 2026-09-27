Terrorist Attack: పోలీసు చెక్పోస్ట్ పై ఆత్మాహుతి దాడిలో 12 మంది మృతి, 35 మందికి గాయాలు
Terrorist Attack: పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి తమ అరాచకత్వాన్ని చాటుకున్నారు.
Terrorist Attack: పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి తమ అరాచకత్వాన్ని చాటుకున్నారు. డీఐ ఖాన్ జిల్లాలో ఉన్న అమన్ మేళా పోలీస్ చెక్పోస్ట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని శనివారం ఒక భారీ ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 35 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఉగ్రవాది విస్ఫోటనంతో నిండిన వాహనాన్ని చెక్పోస్ట్ బయటి గోడకు ఢీకొనడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ శక్తివంతమైన పేలుడు ధాటికి చెక్పోస్ట్ పూర్తిగా నేలమట్టం కావడంతో పాటు, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లు, వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.
సహాయక బృందాల రెస్క్యూ ఆపరేషన్
ఈ ఆత్మాహుతి దాడికి తామే బాధ్యులమని తహ్రీక్-ఏ-తాలిబాన్ ఉగ్రవాద సంస్థ ప్రకటించింది. పేలుడు జరిగిన వెంటనే అత్యవసర రెస్క్యూ టీమ్లు, భద్రతా బలగాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దాడిలో మృతి చెందిన వారిలో ఎలాంటి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది లేరని, కేవలం సామాన్య పౌరులు, ఒక కస్టమ్స్ అధికారి ఉన్నట్లు ప్రాంతీయ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ పేలుడు శబ్దం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సైతం గట్టిగా వినిపించడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
క్షతగాత్రులను తరలిస్తున్న అంబులెన్స్పై కాల్పులు
ఈ దారుణ ఘటన జరిగిన తర్వాత సహాయక చర్యల్లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్న రెస్క్యూ 1122 అంబులెన్స్పై దుండగులు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల ఘటనలో ఒక రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను కాపాడటానికి వెళ్తున్న వైద్య సిబ్బందిపై కూడా కాల్పులు జరపడం పట్ల సర్వత్రా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఉగ్రవాదుల ఈ అరాచక చర్యపై స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలు
పాకిస్థాన్లోని కేపీ ప్రావిన్స్ గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన ఉగ్రవాద హింసను ఎదుర్కొంటోంది. సరిగ్గా ఈ ఘటనకు కొన్ని రోజుల ముందు కోహాట్ జిల్లాలో జరిగిన మరో ఆత్మాహుతి దాడిలో 15 మంది మరణించగా, 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ప్రభుత్వానికి, సైన్యానికి వ్యతిరేకంగా అనేక సాయుధ గుంపులు ఈ ప్రాంతంలో దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. ఈ వరుస దాడి ఘటనలపై అక్కడి గవర్నర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నత అధికారుల నుంచి నివేదిక కోరారు. అలాగే పాక్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఈ ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.