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Home అంతర్జాతీయంTerrorist Attack: పోలీసు చెక్‌పోస్ట్ పై ఆత్మాహుతి దాడిలో 12 మంది మృతి, 35 మందికి గాయాలు

Terrorist Attack: పోలీసు చెక్‌పోస్ట్ పై ఆత్మాహుతి దాడిలో 12 మంది మృతి, 35 మందికి గాయాలు

Terrorist Attack: పాకిస్థాన్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్‌లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి తమ అరాచకత్వాన్ని చాటుకున్నారు.

CR Reddy
Published on: 27 Sept 2026 7:05 AM IST
Terrorist Attack
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Terrorist Attack

Short News

Terrorist Attack: పాకిస్థాన్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్‌లో ఉగ్రవాదులు మరోసారి తమ అరాచకత్వాన్ని చాటుకున్నారు. డీఐ ఖాన్ జిల్లాలో ఉన్న అమన్ మేళా పోలీస్ చెక్‌పోస్ట్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని శనివారం ఒక భారీ ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఈ దుర్ఘటనలో 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో 35 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఉగ్రవాది విస్ఫోటనంతో నిండిన వాహనాన్ని చెక్‌పోస్ట్ బయటి గోడకు ఢీకొనడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ శక్తివంతమైన పేలుడు ధాటికి చెక్‌పోస్ట్ పూర్తిగా నేలమట్టం కావడంతో పాటు, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్లు, వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి.

సహాయక బృందాల రెస్క్యూ ఆపరేషన్

ఈ ఆత్మాహుతి దాడికి తామే బాధ్యులమని తహ్రీక్-ఏ-తాలిబాన్ ఉగ్రవాద సంస్థ ప్రకటించింది. పేలుడు జరిగిన వెంటనే అత్యవసర రెస్క్యూ టీమ్‌లు, భద్రతా బలగాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దాడిలో మృతి చెందిన వారిలో ఎలాంటి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది లేరని, కేవలం సామాన్య పౌరులు, ఒక కస్టమ్స్ అధికారి ఉన్నట్లు ప్రాంతీయ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ పేలుడు శబ్దం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సైతం గట్టిగా వినిపించడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.

క్షతగాత్రులను తరలిస్తున్న అంబులెన్స్‌పై కాల్పులు

ఈ దారుణ ఘటన జరిగిన తర్వాత సహాయక చర్యల్లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్న రెస్క్యూ 1122 అంబులెన్స్‌పై దుండగులు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల ఘటనలో ఒక రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను కాపాడటానికి వెళ్తున్న వైద్య సిబ్బందిపై కూడా కాల్పులు జరపడం పట్ల సర్వత్రా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఉగ్రవాదుల ఈ అరాచక చర్యపై స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పెరుగుతున్న హింసాత్మక ఘటనలు

పాకిస్థాన్‌లోని కేపీ ప్రావిన్స్ గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన ఉగ్రవాద హింసను ఎదుర్కొంటోంది. సరిగ్గా ఈ ఘటనకు కొన్ని రోజుల ముందు కోహాట్ జిల్లాలో జరిగిన మరో ఆత్మాహుతి దాడిలో 15 మంది మరణించగా, 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ప్రభుత్వానికి, సైన్యానికి వ్యతిరేకంగా అనేక సాయుధ గుంపులు ఈ ప్రాంతంలో దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. ఈ వరుస దాడి ఘటనలపై అక్కడి గవర్నర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నత అధికారుల నుంచి నివేదిక కోరారు. అలాగే పాక్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఈ ఉగ్రదాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

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CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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