Nigeria: ఆఫ్రికా ఖండంలో నైజీరియా గేమ్ ఛేంజర్... రక్షణ రంగంలో వినూత్న వ్యూహం
ఇప్పటి వరకు ఇతర దేశాలపై ఆధారపడుతూ వచ్చిన ఆఫ్రికా ఖండం రక్షణ రంగంలో స్వయం సమృద్ధి సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. నైజీరియా డ్రోన్ తయారీనే దీనికి నిదర్శనం.
Nigeria: అంతర్జాతీయ రక్షణ రంగంలో ఆఫ్రికా ఖండం దశాబ్దాలుగా కేవలం ఒక కొనుగోలుదారుగానే మిగిలిపోయింది. సరిహద్దుల రక్షణ కోసం టర్కీ డ్రోన్లు, నగరాల నిఘా కోసం చైనా నిఘా వ్యవస్థలు, వైమానిక దళాల కోసం రష్యా యుద్ధ విమానాలపైనే ఆఫ్రికా దేశాలు ఆధారపడుతున్నాయి. అయితే, ఈ గ్లోబల్ సమీకరణాలను పూర్తిగా మారుస్తూ, నైజీరియా రాజధాని అబుజా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ‘టెర్రా ఇండస్ట్రీస్’ రక్షణ రంగంలో సరికొత్త గేమ్ ఛేంజర్గా ఆవిర్భవించింది. కేవలం 2024 లో ఇరవై ఏళ్ల ప్రాయంలో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు స్థాపించిన ఈ రక్షణ సాంకేతిక సంస్థ, ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వెంచర్ క్యాపిటల్ సంస్థల నుండి ఏకంగా 34 మిలియన్ డాలర్ల సీడ్ ఫండింగ్ను సేకరించి గ్లోబల్ డిఫెన్స్ మార్కెట్ను ఆశ్చర్యపరిచింది.
స్వదేశీ సాంకేతికత ... విదేశీ డిపెండెన్సీకి ముగింపు
నాథన్ న్వాచుకు, మాక్స్వెల్ మడుకా అనే ఇద్దరు యువకులు స్థాపించిన టెర్రా ఇండస్ట్రీస్, కేవలం విదేశీ విడిభాగాలను అసెంబుల్ చేసే సంస్థ కాదు. డ్రోన్లు, స్వయంప్రతిపత్తి కలిగిన నిఘా టవర్లు, మానవరహిత భూతల వాహనాలకు కావలసిన సాఫ్ట్వేర్, ప్రొపెల్లర్లు, బ్యాటరీ ప్యాక్లను స్వయంగా అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇందులో 70 శాతానికి పైగా స్థానిక వనరులనే వినియోగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఎనిమిది ఆఫ్రికా దేశాలతో పాటు కెనడాలో ఉన్న సుమారు 11 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, విద్యుత్ కేంద్రాలు, గనుల వ్యూహాత్మక రక్షణ బాధ్యతలను ఈ సంస్థే చూస్తోంది.
ఘనా హబ్ ... 2028 నాటికి భారీ లక్ష్యం
పశ్చిమ ఆఫ్రికా తీరప్రాంతాల్లో పైరసీ, అక్రమ చేపల వేట వంటి భద్రతా సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఈ స్వదేశీ డ్రోన్ సాంకేతికత అత్యంత కీలకంగా మారింది. టెర్రా ఇండస్ట్రీస్ తన పరిధిని మరింత విస్తరిస్తూ, ఘనాలో రెండవ భారీ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. 2028 నాటికి ఏటా 50,000 డ్రోన్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఆఫ్రికా ఖండంలోనే అతిపెద్ద డ్రోన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా దీనిని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ గ్లోబల్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా భవిష్యత్తులో సౌత్ ఆసియా, సౌత్ అమెరికా వంటి గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల భద్రతా అవసరాలను తీర్చడమే తమ లక్ష్యమని సంస్థ సీఈఓ నాథన్ ప్రకటించారు.
సాహెల్ సంక్షోభం ... 'కామా' ఇంటర్సెప్టర్ వ్యూహం
ప్రస్తుతం ఆఫ్రికాలోని సాహెల్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాద ముఠాలు చౌకబారు కమర్షియల్ డ్రోన్లను ఆయుధాలుగా మారుస్తూ దాడులకు తెగబడుతున్నాయి. ఏసీఎల్ఈడీ నివేదిక ప్రకారం, అల్-ఖైదాతో సంబంధం ఉన్న జేఎన్ఐఎమ్ సంస్థ మాలి, బుర్కినాఫాసో దేశాలలో 2023 నుండి ఇప్పటివరకు 100 కి పైగా డ్రోన్ దాడులు చేయగా, 2025 లో అత్యధిక దాడులు నమోదయ్యాయి. దీనిని తిప్పికొట్టడానికి టెర్రా సంస్థ గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే 'కామా' ఇంటర్సెప్టర్ డ్రోన్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఖరీదైన సాంప్రదాయ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు లేని ఆఫ్రికా సైన్యాలకు ఇది ఒక అద్భుతమైన రక్షణ కవచంగా నిలుస్తోంది.
స్పేస్ఎక్స్, అండూరిల్ వంటి గ్లోబల్ డిఫెన్స్ దిగ్గజాలకు నిధులు సమకూర్చిన అమెరికన్ ఇన్వెస్టర్లు టెర్రా సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ఆఫ్రికా రక్షణ రంగానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపును తెచ్చింది. అయితే, కేవలం ఫ్యాక్టరీలలో ఆయుధాలు తయారు చేసినంత మాత్రాన పూర్తి రక్షణ సార్వభౌమత్వం సిద్ధించదు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడులతో తయారయ్యే ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికతను ప్రభుత్వాలు ఎలా కొనుగోలు చేస్తాయి, పౌర సమాజ పర్యవేక్షణ లేకుండా ఒక ప్రైవేట్ మూలధనం చేతికి రక్షణ వ్యవస్థలు వెళ్తే ఎలాంటి అంతర్గత రాజకీయ సవాళ్లు ఎదురవుతాయి అనే అంశాలపై స్పష్టమైన చట్టపరమైన నిబంధనలు లేకపోవడం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఏదేమైనా, అంతర్జాతీయ రక్షణ వేదికపై ఆఫ్రికా ఇప్పుడు ఇతరులపై ఆధారపడే స్థితి నుండి ఇతరులకు ఆయుధాలు సరఫరా చేసే స్థాయికి ఎదుగుతోందని చెప్పడానికి నైజీరియా సాధించిన ఈ విజయమే నిదర్శనం.