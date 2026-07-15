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Nepal Protests: నమ్మి గెలిపించారు.. ఇప్పుడు 'రాజీనామా చేయండి' అంటున్నారు.. బలేన్ షాపై యువత ఆగ్రహం

అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన జెన్ జీ యువతే ఇప్పుడు నేపాల్ ప్రధాని బలేన్ షా రాజీనామా కోరుతోంది. డ్రైవర్ మృతి, బహిష్కరణలపై నిరసనలు ఉధృతమయ్యాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 2:30 AM IST
Nepal Protests
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Nepal Protests

నేపాల్‌లో ప్రధాని బలేంద్ర "బలేన్" షా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మరోసారి భారీ నిరసనలు చెలరేగాయి. గతంలో మార్పు కోసం బలేన్ షాకు అండగా నిలిచిన జెన్ జీ (Gen Z) యువతే ఇప్పుడు ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇటీవల ఓ యాప్‌ ఆధారిత బైక్ టాక్సీ డ్రైవర్ మృతి, నిరాశ్రయుల బహిష్కరణ చర్యలపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.

డ్రైవర్ మృతి తర్వాత ఉద్రిక్తత

కాఠ్మండులోని పాస్‌పోర్ట్ కార్యాలయం వద్ద పార్కింగ్ వివాదం అనంతరం 25 ఏళ్ల పథావో (Pathao) రైడర్ గణేశ్ నేపాలి ఆత్మాహుతికి పాల్పడ్డాడు. తీవ్ర గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ అతడు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ కావడంతో ప్రభుత్వ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

వీధుల్లోకి దిగిన యువత

గణేశ్ నేపాలి మృతి తర్వాత రైడ్‌-హైలింగ్ డ్రైవర్లు, విద్యార్థులు, జెన్ జీ కార్యకర్తలు, ప్రతిపక్ష మద్దతుదారులు భారీగా ర్యాలీలు నిర్వహించారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని, యాప్‌ డ్రైవర్లకు చట్టపరమైన రక్షణ కల్పించాలని, ప్రభుత్వ వైఖరిపై సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

నిరాశ్రయుల తొలగింపుపై విమర్శలు

కాఠ్మండు పరిసర ప్రాంతాల్లో నదీ తీరాల్లో నివసిస్తున్న వేలాది నిరాశ్రయ కుటుంబాలను తొలగించే ప్రభుత్వ చర్యలపైనా తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. పునరావాసం కల్పించకుండానే ఖాళీ చేయించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని పౌరసంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.

ప్రతిపక్షం కూడా దూకుడు

ఈ అంశం నేపాల్ పార్లమెంట్‌లోనూ దుమారం రేపింది. ప్రతిపక్ష సభ్యులు ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ప్రశ్నిస్తూ బలేన్ షా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే హోంమంత్రి సుదన్ గురుంగ్ ఈ ఘటనపై ఐదుగురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.

మార్పు కోరిన యువతే ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తోంది

2025లో జరిగిన యువజన ఉద్యమం తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన బలేన్ షా పారదర్శక పాలన, సంస్కరణల హామీలు ఇచ్చారు. అయితే అవి అమలు కాలేదనే భావన యువతలో పెరుగుతోంది. దీంతో అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన అదే జెన్ జీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారీతనం కోరుతూ వీధుల్లోకి రావడం నేపాల్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామంగా మారింది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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