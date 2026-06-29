Home అంతర్జాతీయంHistoric Places: అమెరికా దేశం కంటే ఈ 13 ప్రదేశాలు ఎంత పాతవో మీకు తెలుసా?

Historic Places: అమెరికా దేశం కంటే ఈ 13 ప్రదేశాలు ఎంత పాతవో మీకు తెలుసా?

Historic Places: అమెరికా అంటే మనకు మొదట గుర్తుకు వచ్చేవి ఆధునిక నగరాలు, ఎత్తయిన భవనాలు, టెక్నాలజీ. కానీ, అమెరికా చరిత్ర 1776లో మొదలైంది కాదు.

Srinivas Rao
Published on: 29 Jun 2026 4:28 PM IST
Historic Places
X

Historic Places: అమెరికా దేశం కంటే ఈ 13 ప్రదేశాలు ఎంత పాతవో మీకు తెలుసా?

Historic Places: అమెరికా అంటే మనకు మొదట గుర్తుకు వచ్చేవి ఆధునిక నగరాలు, ఎత్తయిన భవనాలు, టెక్నాలజీ. కానీ, అమెరికా చరిత్ర 1776లో మొదలైంది కాదు. ఈ భూమిపై వేల ఏళ్ల క్రితమే గొప్ప నాగరికతలు విలసిల్లాయి. చరిత్రను దగ్గరగా చూడాలనుకునే పర్యాటకుల కోసం, కాలగర్భంలో కలిసిపోకుండా సజీవంగా ఉన్న ఆ 13 చారిత్రక ప్రదేశాల విశేషాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీటి గురించి కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం:

1. ఎఫిగీ మౌండ్స్, అయోవా (క్రీ.పూ. 500)

ఒకప్పుడు ఎయిర్‌ప్లేన్ లేదు, డ్రోన్ కెమెరాలు లేవు. కానీ స్థానిక అమెరికన్ తెగలు ఆకాశం నుండి చూస్తే అద్భుతంగా కనిపించేలా ఎలుగుబంట్లు, పాంథర్లు, తాబేళ్ల ఆకారంలో భారీ మట్టి దిబ్బలను నిర్మించారు. వీటిని చూస్తుంటే, ఆనాటి ప్రజల కళాపోషణ, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం ఎంత గొప్పవో అర్థమవుతుంది. ఇవి వారి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎంత కీలకమో అనిపిస్తుంది.

2. హోప్‌వెల్ ఎర్త్‌వర్క్స్, ఓహియో (క్రీ.శ. 0-400)

ఈ ప్రదేశం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. వీరు నిర్మించిన చతురస్రాలు, వృత్తాలు సూర్యుడు, చంద్రుడి గమనానికి అనుగుణంగా ఎంతో ఖచ్చితత్వంతో ఉన్నాయి. 2000 ఏళ్ల క్రితమే ఖగోళ శాస్త్రం తెలిసిన ప్రజలు అక్కడ ఉండేవారంటే నమ్మశక్యంగా ఉండదు. యునెస్కో వారసత్వ హోదా పొందిన ఈ ప్రదేశం చరిత్ర ప్రేమికులు తప్పక చూడాలి.

3. తావోస్ ప్యూబ్లో, న్యూ మెక్సికో (క్రీ.శ. 1000-1450)

ఇది మ్యూజియం కాదు, ఒక నివాసం! స్పానిష్ అన్వేషకులు 1540లో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఈ అడోబ్ (మట్టి) ఇళ్లు అప్పటికే వందల ఏళ్ల చరిత్రను కలిగి ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ అక్కడి స్థానిక ప్రజలు అదే సంప్రదాయంతో, అదే ఇళ్లలో జీవిస్తున్నారు. ఒక వెయ్యి ఏళ్ల చరిత్ర ఒకే చోట మన కళ్ల ముందు కనిపిస్తుంటే అది ఒక మాయా ప్రపంచంలా అనిపిస్తుంది.

4. కాహోకియా, ఇల్లినాయిస్ (క్రీ.శ. 900-1300)

ఒకప్పుడు ఇది అమెరికాలోనే అతిపెద్ద నగరం. దీని జనాభా ఆ కాలంలో ఐరోపాలోని లండన్, పారిస్ నగరాలతో పోటీ పడేది. ఇక్కడ ఉన్న 'మాంక్స్ మౌండ్' ఎక్కి చూస్తే, వేల ఏళ్ల క్రితం ఒక గొప్ప పట్టణ నాగరికత ఎలా విలసిల్లిందో మన ఊహకు అందుతుంది.

5. జేమ్స్‌టౌన్, వర్జీనియా (1607)

అమెరికాలో ఇంగ్లీష్ వారు అడుగు పెట్టిన తొలి ప్రాంతం ఇది. ఇది చూడటానికి కేవలం ఒక పాత గ్రామంలా అనిపించినా, ఇది ఒక గొప్ప సాహసానికి పునాది. ఆ కాలంలో వారు పడ్డ కష్టాలు, ఆకలి, వాతావరణం.. వీటన్నింటినీ దాటుకుని వారు నిలబడ్డ తీరు చూస్తుంటే స్ఫూర్తి కలుగుతుంది.

6. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, మసాచుసెట్స్ (1636)

ప్రపంచ మేధావులు పుట్టిన ఈ యూనివర్సిటీ ఒకప్పుడు కేవలం ఒక చిన్న ఇంట్లో, తొమ్మిది మంది విద్యార్థులతో మొదలైంది. ఏ గొప్ప సంస్థ అయినా ఎంత చిన్నగా మొదలవుతుందో చెప్పడానికి హార్వర్డ్ ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. ఆ పాత భవనాల మధ్య నడుస్తుంటే మనకూ ఏదో ఒక కొత్త ఆలోచన తట్టక మానదు.

7. పుహోనువా ఓ హోనావునావు, హవాయి (1650)

దీనిని "రక్షణ ప్రదేశం" (Place of Refuge) అంటారు. యుద్ధ సమయంలో ప్రాణభయంతో ఉన్న వారికి ఇది అభయారణ్యం. ఇక్కడ ఉన్న కిఈ (Ki'i) బొమ్మలు, సముద్రపు గాలి, ఆ ప్రశాంతత.. అన్నీ కలిసి మనల్ని వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తాయి.

8. వాల్ స్ట్రీట్, న్యూయార్క్ (1653)

ఈరోజు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గుండెకాయ లాంటి వాల్ స్ట్రీట్, ఒకప్పుడు డచ్ వలసపాలకులు శత్రువుల నుంచి రక్షణ కోసం నిర్మించుకున్న గోడ. వాల్ స్ట్రీట్ అంటే కేవలం డబ్బు కాదు, అది ఒక కాలపు రక్షణ వ్యూహం అని మనకు అర్థమవుతుంది.

9. వైట్ హార్స్ టవర్న్, రోడ్ ఐలాండ్ (1673)

350 ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, అమెరికా ఇంకా ఒక దేశంగా ఏర్పడలేదు. అంత పాత రెస్టారెంట్‌లో భోజనం చేయడం అంటే ఒక అనుభూతి. ఆనాటి పాత గోడలు, చెక్క పలకలు ఇప్పటికీ ఆనాటి వాసనలను, మాటలను గుర్తు చేస్తాయి.

10. కాంకర్డ్స్ కొలోనియల్ ఇన్, మసాచుసెట్స్ (1716)

అమెరికా విప్లవం గురించి చదువుతుంటే వచ్చే ఉత్సాహం, ఈ హోటల్‌లోకి వెళ్తే కళ్ల ముందు కనిపిస్తుంది. ఆనాటి విప్లవకారుల రహస్య సమావేశాలు, బ్రిటీష్ సైన్యపు కదలికలు.. ఈ గోడలు ఎన్ని కథలను దాచుకున్నాయో కదా!

11. న్యూ ఆర్లియన్స్ ఫ్రెంచ్ క్వార్టర్, లూసియానా (1718)

అమెరికాలో ఉండి కూడా ఫ్రాన్స్‌లో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆ రంగురంగుల ఇళ్లు, గ్రిడ్ పద్ధతిలో ఉన్న వీధులు, గాలిలో వినిపించే జాజ్ సంగీతం.. 1718 నాటి ఆ ప్రశాంతత ఇక్కడ ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది.

12. గొంజాలెజ్–అల్వారెజ్ హౌస్, ఫ్లోరిడా (1720)

సున్నపురాయి, గవ్వలతో కట్టిన ఈ ఇల్లు చూడగానే పాతకాలపు సౌందర్యం గుర్తొస్తుంది. ఫ్లోరిడా ఎండల్లో ఆ చల్లటి గోడలు ఆనాటి స్పానిష్ వాస్తుశిల్పానికి నిదర్శనం. ఒక సామాన్య సైనికుడి కుటుంబం కోసం కట్టిన ఈ ఇల్లు ఇప్పుడు ఒక చారిత్రక సంపద.

13. మిషన్ శాన్ డియాగో డి అల్కలా, కాలిఫోర్నియా (1769)

కాలిఫోర్నియా చరిత్ర అంతా ఈ మిషన్ నుంచే మొదలైంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రశాంతత, చర్చి గంటల శబ్దం.. చరిత్రను, మతాన్ని, సంస్కృతిని కలిపి మనకు చూపిస్తాయి.

అమెరికా కేవలం ఆధునిక నగరాల సమాహారం మాత్రమే కాదు; ఇది వేల ఏళ్ల మానవ పరిణామ క్రమానికి నిలయం. మీ తదుపరి అమెరికా పర్యటనలో కనీసం ఒకటి లేదా రెండు ప్రదేశాలను మీ 'బకెట్ లిస్ట్'లో చేర్చుకోండి. చరిత్రను ప్రత్యక్షంగా చూడటం కంటే గొప్ప అనుభూతి మరొకటి ఉండదు!

మీరు వీటిలో ఏ ప్రదేశాన్ని ముందుగా సందర్శించాలనుకుంటున్నారు?

USAAmericaTravelTourist DestinationsHistoric Places
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X