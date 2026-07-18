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Mexico Earthquake: మెక్సికోలో 7.3 తీవ్రత భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ

మెక్సికోలో 7.3 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ కాగా గ్వాటెమాలా సహా పలు దేశాల్లో ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 July 2026 2:50 AM IST
Mexico Earthquake
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Mexico Earthquake

మెక్సికో: మెక్సికోలో శుక్రవారం రిక్టర్ స్కేలుపై 7.3 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపంతో దేశంలోని చియాపాస్ తీర ప్రాంతాలు బలంగా కంపించగా, గ్వాటెమాలా, ఎల్ సాల్వడార్ సహా పలు పొరుగు దేశాల్లో కూడా ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి. భూకంపం అనంతరం పసిఫిక్ తీర ప్రాంతాలకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అయితే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం లేదా భారీ ఆస్తి నష్టంపై అధికారిక సమాచారం వెలువడలేదు.

అమెరికా భూభౌతిక సర్వే (USGS) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, భూకంపం భూమికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో సంభవించింది. దీని కేంద్రం మెక్సికోలోని చియాపాస్ రాష్ట్రంలోని ఆక్విలెస్ సెర్డాన్ పట్టణానికి నైరుతి దిశగా సుమారు 48 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నట్లు పేర్కొంది. భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి సుమారు 8:18 గంటలకు ఈ ప్రకంపనలు నమోదయ్యాయి.

భూకంపం తర్వాత అమెరికా జాతీయ వాతావరణ సేవ (NWS) సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మెక్సికో, గ్వాటెమాలా తీర ప్రాంతాల్లో 0.3 నుంచి 1 మీటర్ ఎత్తులో సునామీ అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అలాగే కొలంబియా, కోస్టారికా, ఈక్వడార్, ఎల్ సాల్వడార్, హోండురాస్, నికరాగువా, పనామా, పెరూ తీర ప్రాంతాల్లో కూడా స్వల్ప స్థాయిలో అలలు ఎగిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.

భూకంపం సంభవించిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. భవనాలు బలంగా ఊగిపోవడం, ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీయడం వంటి దృశ్యాలు అందులో కనిపిస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో అధికారులు అత్యవసర భద్రతా చర్యలు చేపట్టి ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.

ఈ ప్రకంపనల ప్రభావం మెక్సికోకే పరిమితం కాలేదు. గ్వాటెమాలా రాజధాని గ్వాటెమాలా సిటీలో కూడా భవనాలు కంపించడంతో ప్రజలను ఖాళీ చేయించారు. ఎల్ సాల్వడార్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా భూకంప ప్రకంపనలు స్పష్టంగా నమోదయ్యాయి.

భూకంప శాస్త్ర నిపుణుల ప్రకారం, రిక్టర్ స్కేలుపై 7.3 తీవ్రతతో సంభవించే భూకంపాలు 'మేజర్ ఎర్త్‌క్వేక్'గా పరిగణించబడతాయి. జనసాంద్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి భూకంపాలు భారీ విధ్వంసానికి దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల తీర ప్రాంత ప్రజలు అధికారుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.



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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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