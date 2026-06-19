‘నేను, ఇటలీ ఎవరిని ప్రాధేయపడం..’ ట్రంప్ మాటలకు మెలోని స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Giorgia Meloni vs Donald Trump: ఒక ఫోటోను ఉద్దేశించి ట్రంప్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై ఇటలీ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
Giorgia Meloni vs Donald Trump: అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో అగ్ర నేతల మధ్య జరిగే మాటల యుద్ధాలు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరంగానే ఉంటాయి. తాజాగా అమెరికా కీలక నేత డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇటలీ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని మధ్య తలెత్తిన ఒక వివాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
తన దేశం, తన నాయకత్వం పట్ల ఎవరైనా చులకనగా మాట్లాడితే ఎంతటి వారినైనా ఏమాత్రం ఉపేక్షించని జార్జియా మెలోని, తాజాగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు. జాతీయ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్న ఆయన వ్యాఖ్యలపై ఆమె ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా ఇచ్చిన కౌంటర్ ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ మొత్తం వివాదానికి ప్రధాన కారణం ఇటీవల డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక ఫోటోను ఉద్దేశించి చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలే. ఆ ఫోటోకు సంబంధించి ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. ఇటలీ దేశం లేదా జార్జియా మెలోని తనను ఏదో ప్రాధేయపడుతున్నట్లుగా, దయ కోసం బతిమిలాడుకుంటున్నట్లుగా పరోక్షంగా ఒక వ్యంగ్యాస్త్రాన్ని సంధించినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన దేశాల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఇటలీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఒక మహిళా ప్రధానిగా మెలోని ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణించారు. దేశ ప్రతిష్టను, తన ఆత్మగౌరవాన్ని సవాల్ చేసే విధంగా ఉన్న ట్రంప్ మాటలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను సహించేది లేదని ఆమె తన ప్రతిస్పందన ద్వారా ప్రపంచానికి గట్టిగా చాటిచెప్పారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు బదులిస్తూ జార్జియా మెలోని ఎంతో స్పష్టంగా.. "నేను కానీ, ఇటలీ దేశం కానీ ఎన్నటికీ, ఎవరినీ బతిమిలాడుకోము (Neither I nor Italy ever beg)" అంటూ తేల్చి చెప్పారు. తమ దేశానికి ఒక స్వతంత్రమైన, అత్యంత బలమైన విదేశాంగ విధానం ఉందని,
తమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఎవరి దయాదాక్షిణ్యాలపై లేదా ఎవరి ముందు చెయ్యి చాపాల్సిన అవసరం తమకు లేదని ఆమె పరోక్షంగా వివరించారు. మెలోని ఇచ్చిన ఈ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒక అగ్రరాజ్య నేతకు ఎదురు నిలిచి, తమ దేశ స్వాభిమానాన్ని నిలబెట్టిన ప్రధాని మెలోని ధైర్యాన్ని నెటిజన్లు, ముఖ్యంగా ఇటలీ ప్రజలు ముక్తకంఠంతో ప్రశంసిస్తున్నారు.