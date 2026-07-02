PM Modi : ఆస్ట్రేలియాలో మోదీ మేనియా.. ‘మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ’ ఈవెంట్కు రికార్డు సంఖ్యలో రిజిస్ట్రేషన్లు
PM Modi : ప్రధాని మోదీ ప్రతిపాదిత ఆస్ట్రేలియా పర్యటనపై అక్కడి ప్రవాస భారతీయుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. మెల్బోర్న్ మెగా ఈవెంట్ కోసం ఇప్పటికే 30 వేల మందికి పైగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు.
PM Modi : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రతిపాదిత ఆస్ట్రేలియా పర్యటనపై అక్కడ నివసిస్తున్న భారతీయ సమాజంలో అపూర్వమైన ఉత్సాహం వ్యక్తమవుతోంది. జూలై 9వ తేదీన మెల్బోర్న్ నగరంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించ తలపెట్టిన మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ మెగా కమ్యూనిటీ కార్యక్రమానికి ప్రవాస భారతీయుల నుంచి ఊహించని స్పందన లభిస్తోంది. ఈ భారీ స్వాగత సభలో పాల్గొనేందుకు ఇప్పటివరకు సుమారు 30 వేల మందికి పైగా భారతీయులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవడం విశేషం. ఈ పర్యటన భారత్-ఆస్ట్రేలియా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో అత్యంత కీలకమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఇరు దేశాల దౌత్య వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మార్వెల్ స్టేడియంలో అట్టహాసంగా ఏర్పాట్లు
ఈ చారిత్రాత్మక కమ్యూనిటీ ఈవెంట్ను ఆస్ట్రేలియా ఇండియా ఫౌండేషన్(AIF) అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. మెల్బోర్న్లోని ప్రసిద్ధ మార్వెల్ స్టేడియంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ఈ వేడుకను విజయవంతం చేయడం కోసం ఆస్ట్రేలియాలోని పలు స్థానిక భారతీయ సంఘాలు, వందలాది మంది స్వచ్ఛంద సేవకులు రాత్రింబగళ్లు శ్రమిస్తున్నారు. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న ప్రజాస్వామ్య విలువలు, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం, పరస్పర గౌరవాన్ని ప్రపంచ వేదికపై చాటి చెప్పేందుకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక గొప్ప అవకాశమని ఆస్ట్రేలియా ఇండియా ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు పేర్కొంటున్నారు.
జూలై 9 నుంచి పర్యటన ప్రారంభం
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన జూలై 9 నుంచి 10వ తేదీల మధ్య జరగనుంది. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ పర్యటనకు సంబంధించిన అధికారిక షెడ్యూల్ ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది. ప్రధాని మోదీ చేపట్టబోయే విస్తృత విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా ఈ టూర్ ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ టూర్లో ఆయన మొదట ఇండోనేషియా, ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్ దేశాలలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో ఆఖరి మరియు అత్యంత కీలకమైన ముగింపు దశగా ఆస్ట్రేలియా పర్యటన ఉండబోతోంది.
మోదీకి ఇది మూడో ఆస్ట్రేలియా టూర్
ఈ పర్యటన గనుక ఖరారైతే.. ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీకి ఇది మూడో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన అవుతుంది. దీనికంటే ముందు ఆయన 2014, 2023 లలో ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించి అక్కడి భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భారత్-ఆస్ట్రేలియా మధ్య వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక, రక్షణ రంగాలలో సహకారం విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ పర్యటన సందర్భంగా సిడ్నీ నగరంలో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్తో ప్రధాని మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ భేటీలో ఇరు దేశాల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్యం, విద్య, కీలక ఖనిజాలు, సాంకేతికత, రక్షణ రంగ భాగస్వామ్యంపై కీలక ఒప్పందాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
తీవ్ర చలి కారణంగా ఇండోర్ వేదిక ఎంపిక
మెల్బోర్న్లో జరగబోయే మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ కార్యక్రమమే ఈ మొత్తం పర్యటనకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. అయితే, ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో శీతాకాలం నడుస్తుండటంతో వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంటుంది. కఠినమైన చలిని తట్టుకునేలా, వేలాది మంది ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు నిర్వాహకులు మార్వెల్ స్టేడియం వంటి భారీ ఇండోర్ వేదికను ఎంపిక చేశారు. ప్రధాని మోదీని కలవడానికి కేవలం సాధారణ ప్రజలే కాకుండా, ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రముఖ వ్యాపార, సామాజిక సంస్థల ప్రతినిధులు సైతం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని నిర్వాహక కమిటీ తెలిపింది.