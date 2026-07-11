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Hormuz Strait:హోర్ముజ్ జలసంధి మూసేస్తాం.. అమెరికాకు ఇరాన్ తీవ్ర హెచ్చరిక

అమెరికా మరో దాడి చేస్తే హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేస్తామని, ప్రతి దాడికి రెండు లక్ష్యాలపై ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిక.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 11 July 2026 11:50 PM IST
Hormuz Strait
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Hormuz Strait

Hormuz Strait : మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అమెరికా మరోసారి దాడులకు పాల్పడితే హోర్ముజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసివేసే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు ఇరాన్ హెచ్చరించింది. అంతేకాదు, అమెరికా చేసే ప్రతి కొత్త దాడికి ప్రతిగా రెండు "శత్రు లక్ష్యాలపై" దాడులు నిర్వహిస్తామని ఇరాన్ భద్రతా వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఇటీవలి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన వ్యూహంలో కీలక మార్పులు చేసినట్లు సమాచారం. ఇకపై ఇరాన్ భూభాగం లేదా ఆస్తులపై జరిగే ఏ దాడినైనా హోర్ముజ్ జలసంధి భద్రతతో నేరుగా అనుసంధానించే కొత్త విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు భద్రతా వర్గాలు తెలిపాయి.

ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో గణనీయమైన భాగం రవాణా అవుతుంది. ఈ మార్గంలో అంతరాయం ఏర్పడితే అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరికలు రావడం అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి దౌత్యపరమైన ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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