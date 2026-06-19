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International Yoga Day: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంః ప్రాచీన భారతీయ జ్ఞానం...ప్రపంచం అంగీకరించిన నిజాలు

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా యోగం యొక్క ఆధ్యాత్మిక, శారీరక, మానసిక ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. భారతీయ ఋషులు అందించిన ఈ ప్రాచీన జ్ఞానాన్ని ఆధునిక శాస్త్రం ఎలా అంగీకరించిందో చూద్దాం.

Balachander
Published on: 19 Jun 2026 12:33 PM IST
International Yoga Day: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంః ప్రాచీన భారతీయ జ్ఞానం...ప్రపంచం అంగీకరించిన నిజాలు
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International Yoga Day: భారతీయ సనాతన సంస్కృతి, ప్రాచీన ఋషులు మానవాళికి అందించిన అత్యున్నత జీవన విధానం యోగా. కేవలం శారీరక వ్యాయామంగా భావించే యోగా వెనుక అపారమైన మానసిక, ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం దాగి ఉంది. భారతదేశ ప్రతిపాదనతో ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రతీ ఏటా జూన్ 21వ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. నాటి నుండి నేటి వరకు, విశ్వవ్యాప్తంగా యోగా ఒక నిరంతర ఆరోగ్య విప్లవంగా మారింది.

అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం 2026 - నేపథ్యం... ప్రాధాన్యత

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 2014లో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రసంగం ఆధారంగా జూన్ 21ను అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించారు. ఉత్తరార్ధగోళంలో సూర్యుడు అత్యధిక సమయం ఉండే సుదీర్ఘమైన రోజు కావడంతో ఈ తేదీని ఎంచుకున్నారు. ఈ ఏడాది 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని “ఆరోగ్యం, వివేకం, ప్రపంచ శాంతి కోసం యోగా” అనే నినాదాన్ని ఖరారు చేశారు. ఈ సందర్భంగా భారత ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ దేశంలోని 100 నగరాల్లో, 100 చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలలో భారీ యోగా ప్రదర్శనలతో కూడిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను చేపట్టింది.

ఆధునిక వైజ్ఞానిక రంగం అంగీకరించిన నిజాలు

ఒకప్పుడు కేవలం మునులు, యోగులకే పరిమితమైన ఈ విద్యను నేడు ఆధునిక వైద్యశాస్త్రం సైతం అంగీకరిస్తోంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన బీపీ, షుగర్, గుండె జబ్బులు, పక్షవాతం, మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యల నివారణకు యోగా ఒక అద్భుతమైన సహాయక చికిత్సగా పనిచేస్తోందని పరిశోధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇక యోగాలోని తాడాసనం, భుజంగాసనం, మార్జాలాసనం వంటి ప్రాథమిక ఆసనాల ద్వారా వెన్నెముక దృఢపడటమే కాకుండా శ్వాసకోశ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ప్రాణాయామం, ధ్యానం వల్ల మెదడులో కార్టిసాల్ స్థాయిలు తగ్గి, ఎండార్ఫిన్లు పెరిగి మానసిక సమతుల్యత లభిస్తుంది.

గ్లోబల్ జియోపాలిటిక్స్ ... భారతదేశ ‘సాఫ్ట్ పవర్’

అంతర్జాతీయ దౌత్య రంగంలో యోగా అనేది భారతదేశపు అత్యంత శక్తివంతమైన 'సాఫ్ట్ పవర్' గా అవతరించింది. ఎలాంటి ఆయుధాలు, ఆర్థిక ఆంక్షలు లేకుండానే ప్రపంచంలోని 170 కంటే ఎక్కువ దేశాలను భారత్ తన సాంస్కృతిక బంధంతో ఏకం చేయగలిగింది. విభేదాలతో రగిలిపోతున్న ప్రస్తుత ప్రపంచానికి యోగా కేవలం శారీరక ఆరోగ్యాన్నే కాకుండా, అంతర్గత వివేకాన్ని మేల్కొలిపి విశ్వశాంతికి మార్గం చూపుతోంది. ఆధునిక జీవనశైలితో వచ్చే రోగాలకు, మానసిక ఆందోళనలకు ప్రాచీన భారతీయ జ్ఞానమే అంతిమ పరిష్కారమని నేడు ప్రపంచ దేశాలు ముక్తకంఠంతో అంగీకరిస్తున్నాయి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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