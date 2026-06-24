Crude Oil: నాలుగు నెలల కనిష్ఠానికి ముడి చమురు ధరలు.. పెట్రోల్, డీజిల్ రేట్లు తగ్గుతాయా?
Crude Oil: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా పతనమై, నాలుగు నెలల కనిష్ఠానికి (76.54 డాలర్లు) పడిపోయాయి.
Crude Oil: పశ్చిమాసియాలో అంతర్గత రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు చల్లారడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు (Crude Oil) ధరలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా దిగొస్తున్నాయి. తాజాగా బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర నాలుగు నెలల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయంగా అమెరికా డాలర్ విలువ బలోపేతం కావడం, చమురు ఉత్పత్తి మరియు సరఫరా గొలుసు పుంజుకోవడంతో క్రూడ్ ఆయిల్కు గిరాకీ (డిమాండ్) తగ్గింది. ఫలితంగా బుధవారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర భారీగా క్షీణించి బ్యారెల్కు 76.54 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
హోర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా అంతర్జాతీయ నౌకల రాకపోకలు పునఃప్రారంభం కావడం, ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులపై అమెరికా కొన్ని ఆంక్షల మినహాయింపులు ఇవ్వడం వంటి సానుకూల పరిణామాలతో గ్లోబల్ మార్కెట్లో చమురు లభ్యత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఈ పరిణామాల వల్ల ప్రపంచంలోనే భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకునే భారతదేశంపై దిగుమతుల భారం గణనీయంగా తగ్గనుంది. మరోవైపు రూపాయి విలువ పుంజుకోవడంతో పాటు దేశంలో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు కూడా వీడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ అంతర్జాతీయ తగ్గింపు ప్రయోజనాలు దేశీయంగా సామాన్య వినియోగదారుడికి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల తగ్గింపు రూపంలో తక్షణమే ఎంతవరకు అందుతాయనేది వేచి చూడాలి.
ముడి చమురు ధరలు వేగంగా పడిపోతున్నప్పటికీ, సామాన్య వినియోగదారులకు ఆ ప్రయోజనాన్ని బదిలీ చేయకుండా పెట్రోల్ బంకుల వద్ద అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్న పెద్ద పెద్ద చమురు కంపెనీలపై అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
ఈ అంశంపై ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ.. "అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు ఇంత వేగంగా పడిపోతున్నా, రిటైల్ మార్కెట్లో చమురు కంపెనీలు మాత్రం ధరలను తగ్గించడం లేదు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వారు వినియోగదారులను నిలువునా దోచుకుంటున్నారు. దీనిపై తక్షణమే విచారణ ప్రారంభించాలని నేను అమెరికా న్యాయ శాఖను (DOJ) ఆదేశించాను. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కనిపిస్తున్న దానికంటే పెట్రోల్ ధరలు చాలా వేగంగా తగ్గాల్సిందే" అని చమురు సంస్థలను గట్టిగా హెచ్చరించారు.