US Iran War : హోర్ముజ్ వేదికగా ముదిరిన యుద్ధం.. ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా భీకర బాంబుల వర్షం
US Iran War : అమెరికా వైమానిక దాడులతో ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేయగా, ఇరాన్ పక్కనే ఉన్న అరబ్ దేశాలపై మిసైళ్లతో విరుచుకుపడింది.
US Iran War : అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఆదివారం నాడు ఉద్రిక్తతలు పరాకాష్టకు చేరాయి. అంతర్జాతీయంగా అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా సైన్యం సరికొత్త, అత్యంత శక్తివంతమైన దాడులను ప్రారంభించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరుకు రవాణా చేసే వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులను తిప్పికొట్టడమే ధ్యేయంగా అమెరికా ఈ చర్యలకు దిగింది. ఇరాన్కు చెందిన మిసైల్ లాంచింగ్ సిస్టమ్స్, ఎయిర్ డిఫెన్స్ కేంద్రాలు, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) నడుపుతున్న చిన్న స్పీడ్బోట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా బలగాలు క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డాయి. ఈ దాడులు రాత్రంతా కొనసాగి, సోమవారం ఉదయం వరకు కూడా జరిగాయి. శనివారం నాడు ఈ సముద్ర మార్గంలో ఒక వాణిజ్య కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్ జరిపిన దాడికి ప్రతీకారంగానే అమెరికా ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
అరబ్ దేశాలపై ఇరాన్ ఎదురుదాడి
అమెరికా చేసిన దాడులకు ఇరాన్ సైన్యం కూడా అదే స్థాయిలో స్పందించింది. అయితే, నేరుగా అమెరికాతో పాటు హోర్ముజ్ జలసంధికి అవతలి వైపు ఉన్న గల్ఫ్ అరబ్ దేశాలపై ఇరాన్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. బహ్రెయిన్, కువైట్, ఖతార్, జోర్డాన్, ఒమన్ దేశాల సరిహద్దులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ దాడులు చేసింది. సముద్ర రవాణాను నియంత్రించడంలో తమకు సహకరించాలని ఆయా దేశాలపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకే ఇరాన్ ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేసింది. ఈ ప్రతికార దాడుల వల్ల వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ మధ్య చాలా కాలంగా సాగుతున్న శాంతి చర్చలు పూర్తిగా విఫలమయ్యే స్థితికి చేరుకున్నాయి. అమెరికా దాడుల తీవ్రతకు కేశమ్ ద్వీపంలోని సైనిక స్థావరాలు దెబ్బతిన్నాయని, తీరప్రాంత నగరాలైన బందర్ అబ్బాస్, హాజీయాబాద్లలో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినపడ్డాయని ఇరాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ ఐఆర్ఎన్ఏ వెల్లడించింది.
ముక్కలైన 60 రోజుల శాంతి ఒప్పందం
ప్రస్తుతం అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు యుద్ధానికి శాశ్వత ముగింపు పలకడం కోసం కుదుర్చుకున్న 60 రోజుల తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం మధ్యలో ఉన్నాయి. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన, అంతర్జాతీయ జలమార్గంగా గుర్తింపు పొందిన హోర్ముజ్ జలసంధిని తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలని ఇరాన్ మొండిగా వ్యవహరిస్తుండటంతో ఈ చర్చలు ఇప్పుడు పూర్తిగా నిలిచిపోయే ప్రమాదంలో పడ్డాయి. ఒకవేళ ఇరు దేశాల మధ్య మళ్లీ పెద్ద ఎత్తున యుద్ధం మొదలైతే, దాని పరిణామాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా భయంకరంగా ఉంటాయని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జలసంధిని తాము మూసివేస్తున్నట్లు ఇరాన్ ప్రకటిస్తుండగా, అది తెరిచే ఉందని, గత వారంలోనే దాదాపు 140కి పైగా నౌకలు అక్కడి నుంచి ప్రయాణించాయని అమెరికా స్పష్టం చేసింది.
ఒక్క రోజే 140 లక్ష్యాలపై అమెరికా దాడి
ఆదివారం ఒక్కరోజే అమెరికా సైన్యం ఇరాన్కు చెందిన దాదాపు 140 సైనిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఇందులో మిసైల్, డ్రోన్ లాంచింగ్ సైట్లు, ఆయుధ డిపోలు, కమ్యూనికేషన్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఈ దాడులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ, "గత రాత్రి మేము ఇరాన్పై అత్యంత శక్తివంతమైన బాంబుల వర్షం కురిపించాం" అని ప్రకటించారు. ఈ వైమానిక దాడుల్లో ఇరాన్ నౌకాదళానికి చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి మరణించినట్లు ఇరాన్ వార్తా సంస్థలు ధృవీకరించాయి. దీనికి ప్రతిచర్యగా అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఉన్న ప్రాంతాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగిస్తూనే, హోర్ముజ్ మార్గంపై తమకు మాత్రమే పూర్తి హక్కు ఉందని, అక్కడ నుంచి వెళ్లే నౌకల నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తామని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాగేరి గాలిబాఫ్ హెచ్చరించారు.
గల్ఫ్ దేశాలలో మిసైల్ అలర్ట్
ఇరాన్ జరిపిన మిసైల్ దాడుల కారణంగా పలు గల్ఫ్ దేశాలలో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఖతార్ సైన్యం తమపైకి వచ్చిన ఇరాన్ క్షిపణులను గాల్లోనే అడ్డుకోగా, ఆ శిథిలాలు పడటం వల్ల ఒక చిన్నారితో సహా ముగ్గురు గాయపడ్డారు. అమెరికా నౌకాదళానికి చెందిన 5వ విమాన వాహక నౌక మోహరించిన బహ్రెయిన్లోనూ క్షిపణి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కువైట్ రక్షణ శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, వారి ఉత్తర సరిహద్దులోని మూడు భద్రతా చౌకీలు, ఒక ఆఫ్షోర్ ఆయిల్ డ్రిల్లింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. జార్దాన్ భూభాగంలోనూ మూడు ఇరాన్ మిసైళ్లు పడి స్వల్ప నష్టం వాటిల్లింది. ఈ దాడులకు నిరసనగా ఒమన్ దేశం తమ దేశంలోని ఇరాన్ రాయబారికి సమన్లు జారీ చేసి, ఇరాన్ చర్యలు బాధ్యతారాహిత్యంగా ఉన్నాయని తీవ్రంగా ఖండించింది.
ఇరాన్ దాడిలో చిక్కుకున్న కంటైనర్ నౌక
హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ సైన్యం దాడి చేసిన సైప్రస్ జెండాతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక వాణిజ్య కంటైనర్ నౌక ఇంజిన్ రూమ్ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఆ సమయంలో నౌకలో ఉన్న 23 మంది సిబ్బందిని ఒమన్ సముద్రయాన అధికారులు సురక్షితంగా రక్షించినప్పటికీ, ఒక సిబ్బంది మాత్రం గల్లంతయ్యారు. ఆ అదృశ్యమైన వ్యక్తి భారతీయ పౌరుడని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ధృవీకరించింది. ఆ భారతీయ పౌరుడిని కాపాడేందుకు, ప్రస్తుత పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు భారత ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. మరోవైపు, ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ అయాతొల్లా మోజ్తబా ఖమేనీ శనివారం తన తండ్రి అంత్యక్రియల అనంతరం మాట్లాడుతూ, ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన తమ నేతల హత్యకు అమెరికా, దాని కూటమి దేశాలపై ఖచ్చితంగా పగ తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు.