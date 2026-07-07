China: అమెరికాకు షాకిచ్చిన చైనా... పసిఫిక్లో అణ్వస్త్రాలను పరీక్షించిన డ్రాగన్
పసిఫిక్ మహాసముద్రంపై చైనా అణ్వాయుధ సామర్థ్యం గల ఐసీబీఎం క్షిపణి పరీక్ష నిర్వహించడంతో అమెరికా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. చైనా అణ్వస్త్ర సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునేందుకు చేసిన ఈ ప్రయోగంపై పలు దేశాలు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నాయి.
China: పసిఫిక్ మహాసముద్రం వేదికగా చైనా క్షిపణి పరీక్ష జరపడం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. అమెరికా ప్రధాన భూభాగాన్ని కూడా తాకగల సామర్థ్యం ఉన్న ఇంటర్కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ను చైనా ప్రయోగించడంపై వాషింగ్టన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కేవలం ఒక 'డమ్మీ' వార్హెడ్తో రొటీన్ సైనిక విన్యాసాల్లో భాగంగానే ఈ పరీక్ష జరిపామని చైనా చెబుతున్నప్పటికీ, దీని వెనుక ఉన్న వ్యూహాత్మక టైమింగ్ ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనలోకి నెట్టేసింది.
అమెరికా ఆందోళనకు అసలు కారణం ఇదే
చైనా ఈ స్థాయిలో పసిఫిక్ సముద్రంపైకి ఐసీబీఎం పరీక్ష నిర్వహించడం గత రెండేళ్లలో ఇది రెండోసారి. అంతకుముందు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు చైనా ఇలాంటి పరీక్షలు బహిరంగంగా చేయలేదు. అయితే, ఈ తాజా పరీక్షలో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏంటంటే.. ఈ మిస్సైల్ను భూమిపై నుండి కాకుండా, ఒక 'అణుశక్తితో నడిచే సబ్మెరైన్' నుండి ప్రయోగించినట్లు నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఆ క్షిపణి దక్షిణ పసిఫిక్లోని సోలమన్ దీవుల సమీపంలో పడింది. సముద్ర గర్భం నుండి అమెరికాను సైతం టార్గెట్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని చైనా సాధించిందని చెప్పడానికి ఇదొక హెచ్చరిక లాంటిది.
మారిన అంతర్జాతీయ సమీకరణాలు
అమెరికాకు, రష్యాకు మధ్య అణ్వస్త్రాల నియంత్రణ కోసం ఉన్న ఏకైక చట్టబద్ధమైన ఒప్పందం 'న్యూ స్టార్ట్'. అయితే, చైనా కూడా ఈ చర్చల్లో భాగస్వామి కావాలనే డిమాండ్తో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే అమెరికా ఈ ఒప్పందాన్ని పొడిగించకుండా కాలపరిమితి ముగిసేలా వదిలేసింది. సరిగ్గా ఇలాంటి సమయంలో చైనా తన అణ్వస్త్ర బలాన్ని ప్రదర్శించడం అమెరికాకు కోపం తెప్పించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణ్వస్త్రాల వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు మేము ప్రయత్నిస్తుంటే, చైనా దానికి పూర్తి భిన్నంగా వెళ్తోంది అని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి టామీ పిగోట్ విమర్శించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వాలని వాషింగ్టన్ కోరింది.
ప్రాంతీయ దేశాల స్పందన
ఈ క్షిపణి ప్రయోగానికి కేవలం రెండు గంటల ముందే తమకు సమాచారం అందిందని న్యూజిలాండ్ స్పష్టం చేసింది. జపాన్ దీనిపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయగా, ఆస్ట్రేలియా దీనిని ఆ ప్రాంత శాంతికి భంగకరమైన చర్యగా అభివర్ణించింది. చిత్రంగా, ఆస్ట్రేలియా-ఫిజీ దేశాలు ఒక కొత్త రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసిన సమయంలోనే చైనా ఈ పరీక్ష జరపడం గమనార్హం. మరోవైపు చైనాకు అత్యంత సన్నిహిత మిత్రదేశమైన రష్యా మాత్రం బీజింగ్కు మద్దతుగా నిలిచింది. క్షిపణి పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం చైనా సార్వభౌమ అధికారమని, దీనివల్ల ప్రపంచంలో ఎవరికీ ముప్పు లేదని మాస్కో సమర్థించింది. ఈ ప్రయోగం పసిఫిక్ రీజియన్లో కొత్త ఆయుధ సంపత్తి పోటీకి దారితీసేలా కనిపిస్తోంది.