Brazil: 30 సెకన్లలో 195 ముద్దులు...బ్రెజిల్ జంట గిన్నీస్ రికార్డ్
ముద్దుల్లో బ్రెజిల్ జంట గిన్నీస్ బుక్ ఆప్ రికార్డును సృష్టించింది. కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలోనే 195 ముద్దులు కురిపించి ఈ రికార్డును సృష్టించారు. ఇక్కడితో ఆగకుండా మరో రికార్డుపై కూడా కన్నేసింసింది ఈ జంట.
Brazil: అంతర్జాతీయ రికార్డుల వేదికపై బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన ఒక జంట తమ అద్భుతమైన సమన్వయంతో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. జూలై 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించుకునే అంతర్జాతీయ ముద్దుల దినోత్సవం ముగిసిన వెంటనే, బ్రెజిల్కు చెందిన రెనాటో అల్వెస్, నయారా రాబర్టా రిబీరో డి మారిన్స్ జంట కేవలం 30 సెకన్ల వ్యవధిలో ఏకంగా 195 ముద్దులు కురిపించి సరికొత్త గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ను తన పేరిట లిఖించుకుంది. గ్లోబల్ రికార్డుల చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా సాగిన ఈ ప్రక్రియ అంతర్జాతీయ సమాజంలో ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చకు తెరలేపింది.
బ్రెజిల్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ ... అత్యధిక రికార్డుల వ్యూహం
ప్రస్తుతం 32 సంవత్సరాల వయసున్న రెనాటో అల్వెస్ కేవలం ఈ ఒక్క రికార్డుతోనే ఆగలేదు. అతనికి ఇప్పటికే క్రీడలు, ఇతర నైపుణ్యాలలో పలు అంతర్జాతీయ గిన్నీస్ రికార్డులు ఉన్నాయి. కేవలం 6.68 సెకన్లలో పది పుస్తకాలను అమర్చి పడగొట్టడం, అలాగే పురుషుల విభాగంలో పాదాన్ని 210.66 డిగ్రీల మేర తిప్పడం వంటి అసాధారణ రికార్డులు అతని ఖాతాలో ఉన్నాయి. ఈ తాజా రికార్డు ద్వారా, అంతర్జాతీయంగా గిన్నీస్ రికార్డుల విభాగంలో బ్రెజిల్ దేశం తరఫున అత్యధిక టైటిళ్లు సాధించిన గ్లోబల్ లీడర్గా తనే నిలవాలనేది రెనాటో వ్యూహం. ఈ పోటీ సమయంలో అతను తన దేశీయ ఫుట్బాల్ క్లబ్ ‘సావో జోస్ ఈ.సి.’ జెర్సీని ధరించి గ్లోబల్ మీడియా ముందుకు రావడం విశేషం.
అంతర్జాతీయ సామాజిక సందేశం... ఏడీహెచ్డీ సవాలు
గ్లోబల్ డిప్లొమసీ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై సాధారణంగా ఇటువంటి రికార్డులను కేవలం వినోదంగానే చూస్తారు. కానీ, ఈ రికార్డు ద్వారా రెనాటో అంతర్జాతీయ సమాజానికి ఒక బలమైన సామాజిక సందేశాన్ని పంపారు. తాను బోన్ మ్యారో డోనార్ అని ప్రకటించడంతో పాటు, తను ఏడీహెచ్డీ అనే మానసిక వికాస లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు బహిరంగంగా వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయంగా ఏడీహెచ్డీ బాధితులపై ఉన్న పక్షపాత వైఖరిని, అపోహలను తొలగించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ వైకల్యం ఉన్నవారు కూడా ప్రపంచంలో అనుకున్నది ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించడానికే ఈ వేదికను ఉపయోగించుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
జపాన్ రికార్డుపై తదుపరి గ్లోబల్ టార్గెట్
ప్రస్తుతం ఈ బ్రెజిల్ జంట తమ తదుపరి అంతర్జాతీయ లక్ష్యాన్ని కూడా ప్రకటించింది. ఒక నిమిషం వ్యవధిలో అత్యధిక ముద్దులు కురిపించిన రికార్డు ప్రస్తుతం జపాన్ దేశానికి చెందిన చెర్రీ యోషితాకే, కుమికో శిరతోరి జంట పేరిట ఉంది. వారు 277 ముద్దులతో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. త్వరలోనే జపాన్ సృష్టించిన ఈ గ్లోబల్ మార్క్ను అధిగమించి, అంతర్జాతీయంగా బ్రెజిల్ పట్టును నిరూపిస్తామని ఈ జంట ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. కేవలం ఒక వ్యక్తిగత రికార్డుగా మిగిలిపోకుండా, అంతర్జాతీయ సమాజంలో మానసిక ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించేందుకు, అలాగే బ్రెజిల్ యువతలో గ్లోబల్ పోటీతత్వాన్ని పెంచేందుకు ఈ గిన్నీస్ విజయం ఒక అంతర్జాతీయ ప్రేరణగా నిలుస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.