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USA: ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకుంటున్న అమెరికా టైమ్‌ క్యాప్సూల్‌...250 ఏళ్ల తరువాతే ఓపెన్‌

అమెరికా 250వ స్వాతంత్య్ర వేడుకల సందర్భంగా 2276లో మాత్రమే తెరవనున్న 250 ఏళ్ల టైమ్ క్యాప్సూల్‌ను సిద్ధం చేసింది. ఇందులో భద్రపరిచిన అరుదైన వస్తువులు, అత్యాధునిక సాంకేతికతను భద్రపరిచింది.

Balachander
Published on: 3 July 2026 8:52 AM IST
USA: ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకుంటున్న అమెరికా టైమ్‌ క్యాప్సూల్‌...250 ఏళ్ల తరువాతే ఓపెన్‌
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USA: అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు ఈ జూలై 4 శనివారం తన 250వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటోంది. అయితే, ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని పురస్కరించుకుని అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించే ఒక వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. నేటి అమెరికా జీవన విధానాన్ని, సంస్కృతిని భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు దాదాపు 900 పౌండ్ల అంటే సుమారు 408 కిలోలు బరువున్న ఒక భారీ స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ 'టైమ్ క్యాప్సూల్'ను సిద్ధం చేసింది. స్వాతంత్య్ర ప్రకటనకు వేదికైన ఫిలడెల్ఫియాలోని 'ఇండిపెండెన్స్ హాల్' సమీపంలో దీనిని భూగర్భంలో నిక్షిప్తం చేస్తున్నారు. సరిగ్గా 250 ఏళ్ల తర్వాత, అంటే క్రీ.శ 2276లో మాత్రమే దీనిని తెరవాలనేది దీని ప్రధాన నిబంధన.

గరుడ పక్షి ఈక నుండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వరకు

అమెరికాలోని 50 రాష్ట్రాలు, 5 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, పలు సాంస్కృతిక, క్రీడా సంస్థలు తమ గుర్తింపుగా పంపిన విభిన్నమైన వస్తువులను ఈ క్యాప్సూల్‌లో భద్రపరిచారు. ఇందులో అమెరికా అంతర్యుద్ధం నాటి ప్రసిద్ధ గరుడ పక్షి బాల్డ్ ఈగిల్ ‘ఓల్డ్ అబే’కు చెందిన ఒక పవిత్రమైన ఈక ఉంది. అలాగే, 1903లో రైట్ బ్రదర్స్ ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా నడిపిన విమానానికి సంబంధించిన ఒక వస్త్ర భాగాన్ని కూడా ఉంచింది. ఇదేవిధంగా, భవిష్యత్తు సాంకేతికతకు ప్రతీకగా.. "మరో 250 ఏళ్ల తర్వాత కాలిఫోర్నియా ఎలా ఉంటుంది?" అని అడిగిన ప్రశ్నకు 'క్లాడ్' అనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్‌బాట్ ఇచ్చిన సమాధానాన్ని కూడా ఇందులో భద్రపరిచారు. వీటితో పాటు నేటి మానవ దైనందిన జీవితానికి సంకేతంగా సరికొత్త మోడల్‌కు చెందిన ఒక ఆరెంజ్ ఐఫోన్, అర్కాన్సాస్ నుండి సేకరించిన వజ్రం, 2025 ఎన్‌బీఏ ఛాంపియన్‌షిప్ మెడల్‌ను ఇందులో ఉంచారు.

రెండున్నర శతాబ్దాల పాటు చెక్కుచెదరకుండా ఉండే సాంకేతికత

భూగర్భంలో తేమ, ఒత్తిడిని తట్టుకుని 250 ఏళ్ల పాటు లోపలి వస్తువులు పాడవకుండా ఉంచడం శాస్త్రవేత్తలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. దీనికోసం ఎలాంటి కీళ్ళు, వెల్డింగ్ జాయింట్లు లేని ఒక ప్రత్యేకమైన స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ సిలిండర్‌ను డిజైన్ చేశారు. దీనిని గాలి చొరబడని 'ఇండియం' అనే అరుదైన లోహంతో సీల్ చేసి, గంట ఆకారంలో ఉండే మెటాలిక్ కవచం లోపల భద్రపరుస్తున్నారు. కాలక్రమేణా పాడైపోయే అవకాశం ఉందనే కారణంతో తోలుతో చేసిన అమెరికన్ ఫుట్‌బాల్‌ వంటి వస్తువులను నిపుణులు తిరస్కరించారు.

గతంలో అమెరికా 1876, 1976లో కూడా ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసింది. అయితే, ప్రస్తుత 2026 నాటి ఈ క్యాప్సూల్ భౌగోళిక రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. శతాబ్దాల తర్వాత వచ్చే అమెరికన్లు దీనిని తెరిచినప్పుడు.. తమ పూర్వీకులు ఏ విలువలను గౌరవించారు, ఎలాంటి సాంకేతిక ప్రపంచంలో బతికారు అనే విషయాలు వారికి స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. భవిష్యత తరాలకు మార్గదర్శకంగా నిలవాలనే లక్ష్యంతోనే అమెరికా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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