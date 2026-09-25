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Hyderabad: వైఎస్ షర్మిలా కుమార్తె నిశ్చితార్థం ఘనం!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి కుమార్తె అంజలి రెడ్డి నిశ్చితార్థ వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు తిరుపతి జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతలు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI
Published on: 25 Sept 2026 10:21 AM IST
Hyderabad
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Hyderabad: వైఎస్ షర్మిలా కుమార్తె నిశ్చితార్థం ఘనం!

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Hyderabad: రంగారెడ్డి జిల్లా కోత్వలగూడలోని ఆనంద్ కన్వెన్షన్‌లో వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి కుమార్తె వైఎస్ అంజలి రెడ్డి నిశ్చితార్థ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఈ నిశ్చితార్థ వేడుకలకు తిరుపతి జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షులు బాలగురవం బాబు, శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ సమన్వయకర్త తలపా దామోదరం రెడ్డి హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి, వారి భవిష్యత్ జీవితం సుఖసంతోషాలతో సాగాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొని నూతన వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

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S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

S.K.MAIDHEEN, SRIKALAHASTI

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