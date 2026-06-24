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Hyderabad: యశోదా హాస్పిటల్‌లో అద్భుత స్పైన్ సర్జరీ!

Hyderabad: హైదరాబాద్ మలక్‌పేట్ యశోదా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వైద్యులు వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సలో అద్భుత విజయం సాధించారు.

RAVI, IBRHAMIPATNAM
Published on: 24 Jun 2026 2:30 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: యశోదా హాస్పిటల్‌లో అద్భుత స్పైన్ సర్జరీ!

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హైదరాబాద్: వెన్నెముక శస్త్రచికిత్స (Spine Surgery) అనగానే పక్షవాతం వస్తుందని లేదా జీవితాంతం మంచాన పడాల్సి వస్తుందనే భయాలు, అపోహలు చాలామందిలో ఉన్నాయి. కానీ నేటి ఆధునిక వైద్య సాంకేతికతతో ఈ అపోహలన్నీ పటాపంచలవుతున్నాయి.

ఇటీవల తీవ్రమైన వెన్నెముక నరాల నొక్కుడు (Severe Spinal Compression) సమస్యతో కదలలేని స్థితికి చేరుకున్న ఒక రోగికి మలక్ పేట్ యశోదా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వైద్యులు విజయవంతంగా 'మల్టీ-లెవెల్ స్పైనల్ ఫిక్సేషన్' (Multi-level Spinal Fixation) సర్జరీని పూర్తి చేశారు.

వెన్నెముకను స్థిరపరిచే ఈ అత్యాధునిక చికిత్స తర్వాత సదరు రోగి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, పూర్తి స్వతంత్రంగా మళ్లీ నడవగలుగుతున్నారు. కాలం చెల్లిన నమ్మకాలను పక్కనబెట్టి, సకాలంలో సరైన వైద్య నిర్ణయం తీసుకుంటే వెన్నెముక సమస్యల నుంచి సంపూర్ణ విముక్తి సాధ్యమని ఈ విజయగాథ నిరూపిస్తోంది."

డిజెనరేటివ్ లంబార్ కెనాల్ స్టెనోసిస్ (Degenerative Lumbar Canal Stenosis) అనేది వెన్నెముకలోని నరాల మార్గం క్రమ

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RAVI, IBRHAMIPATNAM

RAVI, IBRHAMIPATNAM

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