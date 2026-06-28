Hyderabad: ఎల్బీనగర్ హాస్పిటల్లో మహిళ వీరంగం.. వైద్య సిబ్బందిపై దాడి
Hyderabad: ఎల్.బి. నగర్ శ్రేష్ఠ ఆరెంజ్ హాస్పిటల్లో లలిత కరీర అనే మహిళ అర్ధరాత్రి వైద్యులపై భౌతిక దాడికి దిగింది.
హైదరాబాద్: ఎల్.బి. నగర్లోని శ్రేష్ఠ ఆరెంజ్ హాస్పిటల్లో శనివారం అర్ధరాత్రి లలిత కరీర అనే మహిళ వైద్య సిబ్బందిపై దాడికి పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది.
హాస్పిటల్ యాజమాన్యం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: కడుపునొప్పి అని అత్యవసర విభాగానికి వచ్చిన లలిత కరీరకు డ్యూటీ డాక్టర్లు ప్రాథమిక చికిత్స చేసి, అవసరమైన పరీక్షలు నిర్వహించారు. పరీక్షల్లో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య లేదని నిర్ధారణ అయింది.
అయితే వెంటనే ఆ మహిళ ఒక్కసారిగా ఆగ్రహంతో వైద్యులు, నర్సులు, సిబ్బందిని అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ, విధులకు ఆటంకం కలిగించి భౌతిక దాడికి దిగింది. దీంతో అత్యవసర విభాగంలో ఉద్రిక్తత నెలకొని, ఇతర రోగులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
పోలీసుల ముందే దాడి: యాజమాన్యం డయల్-100కు సమాచారం ఇవ్వడంతో ఎల్.బి. నగర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసుల సమక్షంలోనూ సదరు మహిళ సిబ్బందిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.
సీసీటీవీలో ఆధారాలు: ఘటన మొత్తం హాస్పిటల్ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది. అనంతరం ఆమె TS 08 HG 9824 నంబర్ కారులో స్వయంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వనస్థలిపురం సహారా హాస్పిటల్కు వెళ్లినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో నమోదైంది.
కుట్ర కోణంపై అనుమానం: "గతంలోనూ కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగా మా హాస్పిటల్పై తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఘటన కూడా ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని అనుమానిస్తున్నాం. దీని వెనుక ఎవరున్నారో సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలి" అని యాజమాన్యం పోలీసులను కోరింది.
వైద్య సిబ్బందిపై దాడులు అత్యవసర వైద్య సేవలకు విఘాతం కలిగిస్తాయని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని యాజమాన్యం విజ్ఞప్తి చేసింది. ఎల్.బి. నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.