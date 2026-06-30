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Raja Singh: విశ్వహిత సేవ ట్రస్ట్ వినూత్న నిర్ణయం.. ఉచితంగా డెలివరీలు!

Raja Singh: ఆర్థికంగా వెనుకబడిన గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉచితంగా ప్రసూతి సేవలు (డెలివరీ) అందించేందుకు విశ్వహిత సేవా ట్రస్ట్, ప్రియాంక మెటర్నిటీ క్లినిక్ ముందుకొచ్చాయి

KONDAL, SULTANABAD
Published on: 30 Jun 2026 5:03 PM IST
Raja Singh
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Raja Singh: విశ్వహిత సేవ ట్రస్ట్ వినూత్న నిర్ణయం.. ఉచితంగా డెలివరీలు!

రాజా సింగ్: సమాజంలో ప్రతి గర్భిణీకి నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందుబాటులో ఉండటం అత్యవసరమని గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే టైగర్ రాజాసింగ్ అన్నారు.

విశ్వహిందూ పరిషత్ సారధ్యంలోని విశ్వహిత సేవా ట్రస్ట్, ప్రియాంక మెటర్నిటీ క్లినిక్ ఆద్వర్యంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన గర్భిణీ స్త్రీలకు ఉచితంగా ప్రసూతి సేవలు (డెలివరీ) సదుపాయాన్ని అందించే ప్రచార పోస్టరును ఆయన మంగళవారం ఆవిష్కరించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మాట్లాడుతూ, పెద్దపల్లి జిల్లా ప్రజలకు ప్రియాంక మెటర్నిటీ క్లినిక్ తీసుకున్న నిర్ణయం గొప్పవరమని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టిన ఆసుపత్రి నిర్వహకులను అభినందించారు.

అనంతరం విశ్వహిందూ పరిషత్ జిల్లా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ స్వరూప్ కిరణ్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ, సమాజ సేవే లక్ష్యంగా విశ్వహితసేవ ట్రస్ట్, ప్రియాంక మెటర్నిటీ క్లినిక్ ఉచిత ప్రసూతి సేవలను అందిస్తాయని తెలిపారు.

అత్యంత ఖరీదుతో కూడిన డెలివరీ ప్రక్రియను పూర్తి ఉచితంగా అందించనున్నట్లు వివరించారు. అదేవిధంగా పుట్టిన శిశువు ఆరోగ్య పరిరక్షణకు సైతం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతను ఇవ్వనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

వైద్యసేవలు కావల్సిన గర్భిణీ స్త్రీలు 9492202108 ఫోన్ నంబరులో సంప్రదించవచ్చునని కోరారు.

పోస్టర్ ఆవిష్కరణలో విశ్వహిందూ పరిషత్ నేతలు, ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు, ఆసుపత్రి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు

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KONDAL, SULTANABAD

KONDAL, SULTANABAD

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