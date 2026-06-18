Home తెలంగాణహైదరాబాద్vikarabad: పరిగి ‘కార్డన్ అండ్ సెర్చ్‌’లో 49 వాహనాలు, అక్రమ మద్యం సీజ్

vikarabad: పరిగి ‘కార్డన్ అండ్ సెర్చ్‌’లో 49 వాహనాలు, అక్రమ మద్యం సీజ్

vikarabad:

WAZID, PARIGI
Published on: 18 Jun 2026 2:33 PM IST
vikarabad
X

vikarabad: పరిగి ‘కార్డన్ అండ్ సెర్చ్‌’లో 49 వాహనాలు, అక్రమ మద్యం సీజ్

వికారాబాద్ జిల్లా: పరిగి మున్సిపల్ పరిధిలోని మల్లేమోనిగూడ వార్డు లో పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహించారు.వికారాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి స్నేహ మెహ్ర ఆదేశాల మేరకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా ముమ్మర తనిఖీలు చేపట్టినట్లు డిఎస్పీ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.

తెల్లవారుజామున 05:00 గంటల నుండి పరిగిలోని మల్లేమోనిగూడ వార్డులో ‘కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్’ (కార్డన్ అండ్ సెర్చ్) ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. దాదాపు 160 మంది అన్ని రకాల ర్యాంకుల పోలీస్ అధికారుల బలగంతో ఈ తనిఖీలు ముమ్మరంగా సాగాయి. గ్రామంలోని ప్రతి ఇల్లాన్ని, అనుమానాస్పద ప్రాంతాలను క్షుణ్ణంగా సోదా చేశారు.

ఈ విస్తృత తనిఖీల్లో భాగంగా సరైన పత్రాలు లేని 45 ద్విచక్ర వాహనాలు, 3 ఆటోలు, 1 కారుతో పాటు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిల్వ ఉంచిన 39 లీటర్ల అక్రమ మద్యాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ మాట్లాడుతూ ప్రజల క్షేమం కోసమే ఈ కార్డెన్ సర్చ్ ఏర్పాటు చేశామని, శాంతిభద్రతలు కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పోలీసులకు సహకరించాలని ఆయన కోరారు.

cordon and searchvikarabadsp sneha mehradsp srinivas
WAZID, PARIGI

WAZID, PARIGI

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X