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Vikarabad: వికారాబాద్ ఓటరు జాబితా సవరణపై కలెక్టర్ సమీక్ష

Vikarabad: వికారాబాద్‌లో ఓటరు జాబితా సవరణ గడువు పెంపు. పారదర్శకంగా, కచ్చితత్వంతో కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించిన కలెక్టర్ దీపక్ తివారి.

MOGULAIAH, VIKARABAD
Published on: 16 July 2026 6:46 PM IST
Vikarabad
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Vikarabad: వికారాబాద్ ఓటరు జాబితా సవరణపై కలెక్టర్ సమీక్ష

వికారాబాద్: ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ కార్యక్రమాన్ని పారదర్శకంగా, నిబంధనల మేరకు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారి అన్నారు. గురువారము వీడియో కాన్ఫరెన్సు హాలు నుండి అన్ని మండలాల తహసిల్దార్లు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్ లతో జూమ్ సమావేశము నిర్వహించారు.

ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ కార్యక్రమాన్ని ఆగష్టు 3 వ తేది వరకు ఎన్నికల కమిషన్ పోడిగించినందున ,ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ కార్యక్రమాన్ని భారత ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల మేరకు పారదర్శకంగా, కచ్చితత్వంతో నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ మండల తహసీల్దార్లను ఆదేశించారు.

ఓటరు జాబితాలో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరి పేరును నమోదు చేయడం, అనర్హుల పేర్లను నిబంధనల ప్రకారం తొలగించడం, మార్పులు, చేర్పులు, సవరణలను నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయాలని సూచించారు.

బూత్ లెవల్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇంటింటి ధృవీకరణను సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని, ఓటర్ల నుంచి వచ్చే దరఖాస్తులను సకాలంలో పరిశీలించి నిబంధనల ప్రకారం పరిష్కరించాలని తెలిపారు. ఎలాంటి ఫిర్యాదులకు తావు లేకుండా పూర్తి పారదర్శకతతో విధులు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్బంగా మండలం వారిగా పూర్తి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ కార్యక్రమంపై ప్రజలకు విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఓటరుగా నమోదు అయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈ జూమ్ సమావేశంలో అదనపు కలెక్టర్ వెంకటాచారి, డి ఆర్ ఓ స్వర్ణ లత , ఆర్ డి ఓ వాసుచంద్ర, మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రం సింహ రెడ్డి, ఎన్నికల విభాగం సుపరింతెన్దేంట్ నేమత్ హాలి, మండల తహసీల్దార్లు మరియు సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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MOGULAIAH, VIKARABAD

MOGULAIAH, VIKARABAD

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