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Vikarabad: హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులతో దానం నాగేందర్ వ్యవహారంలో నిజాలు స్పష్టం!

Vikarabad: దానం నాగేందర్ అనర్హత వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై స్పందించిన బీఆర్‌ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్.. రేవంత్ రెడ్డి, స్పీకర్‌పై విమర్శలు.

MOGULAIAH, VIKARABAD
Published on: 24 Sept 2026 3:12 PM IST
Vikarabad
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Vikarabad: హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పులతో దానం నాగేందర్ వ్యవహారంలో నిజాలు స్పష్టం!

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Vikarabad: సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో దానం నాగేందర్ అనర్హత వ్యవహారంలో నిజాలు మరింత స్పష్టమయ్యాయని బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ వికారాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ అన్నారు. బీఆర్‌ఎస్ పార్టీ గుర్తుపై ప్రజల ఓట్లతో గెలిచి, ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్‌లోకి వెళ్లి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన దానం నాగేందర్ వ్యవహారంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన అనర్హత తీర్పును సుప్రీంకోర్టు కూడా సమర్థించిందని తెలిపారు.

ఉప ఎన్నికలకు భయపడి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించినా దానం నాగేందర్‌కు అక్కడ కూడా ఊరట దక్కలేదు. హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకునేందుకు ఎలాంటి కారణం లేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం కాంగ్రెస్‌కు, దానం నాగేందర్‌కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ అన్నారు. దానం నాగేందర్‌ను అనర్హుడిగా ప్రకటించిన హైకోర్టు తీర్పు అమల్లోనే ఉండటంతో ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీ అయింది. తాజా న్యాయపరమైన పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ స్థానానికి తదుపరి ఎన్నికల ప్రక్రియకు మార్గం ఏర్పడింది.

స్పీకర్ నిర్ణయం తప్పని తేలింది

“దానం నాగేందర్ విషయంలో అనర్హతకు సరిపడా ఆధారాలు లేవంటూ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. స్పీకర్ నిర్ణయం న్యాయపరమైన పరిశీలనలో నిలబడలేకపోయింది. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకోకపోవడంతో ఆ నిర్ణయంపై ప్రజల్లో తలెత్తిన ప్రశ్నలకు మరింత బలం చేకూరింది” అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ అన్నారు.

“నేను ఇంకా బీఆర్‌ఎస్‌లోనే ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటూ ఉంటే, మరి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఎలా పోటీ చేశారు? బీఆర్‌ఎస్ అభ్యర్థికి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ తరఫున ప్రచారం చేసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన విషయాన్ని ఏ విధంగా సమర్థించుకుంటారు?” అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ ప్రశ్నించారు.

రేవంత్ రెడ్డిని నమ్మి నట్టేట మునిగిన దానం నాగేందర్

“రేవంత్ రెడ్డిని నమ్మి రాజకీయంగా దానం నాగేందర్ తనకు తానే ఇబ్బందులు తెచ్చుకున్నారని ప్రజలు భావించే పరిస్థితి వచ్చింది. అధికారం శాశ్వతం కాదు.. పదవి శాశ్వతం కాదు.. కానీ ప్రజల తీర్పు, రాజ్యాంగం మాత్రం శాశ్వత విలువలు” అని ఆయన అన్నారు.

“రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని కాంగ్రెస్‌లో చేరి, ఆ పార్టీ తరఫున లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన దానం నాగేందర్‌కు చివరకు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ద్వారా కూడా ఊరట దక్కలేదు. రేవంత్ రెడ్డిని నమ్మి ఇజ్జత్ తీసుకున్న పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందో దానం నాగేందర్ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి” అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ విమర్శించారు.

స్పీకర్ వ్యవహారంపై సమాధానం చెప్పాలి

“అసెంబ్లీలో స్పీకర్ ముందే దానం నాగేందర్ పార్టీ మారారా లేదా అన్న అంశంపై చర్చ జరిగినప్పుడు, ఆ విషయాన్ని తేల్చాల్సిన రాజ్యాంగబద్ధ బాధ్యత స్పీకర్‌పై ఉంది. కానీ స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు పక్కన పెట్టి దానం నాగేందర్‌ను అనర్హుడిగా ప్రకటించింది. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకోలేదు. అయితే స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఎందుకు న్యాయస్థానాల్లో నిలబడలేకపోయిందో ప్రజలకు స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వాలి.” అని అన్నారు. “ఉప ఎన్నిక రాదని, దానం నాగేందర్‌పై అనర్హత ఉండదని అసెంబ్లీ వేదికగా చెప్పిన వారికి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఏమి చెబుతోందో ప్రజలు గమనించాలి” అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ అన్నారు.

అహంకారానికి న్యాయస్థానం ఇచ్చిన సమాధానం

“అధికారం నెత్తికెక్కి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తే చివరకు రాజ్యాంగమే సమాధానం చెబుతుంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం, స్పీకర్ నిర్ణయాలపై ప్రజల్లో ఉన్న అనుమానాలకు ఈ పరిణామం ఒక పెద్ద చర్చకు దారితీసింది” అని ఆయన అన్నారు. “స్పీకర్ తీర్పు తప్పు అని హైకోర్టు తేల్చింది. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా హైకోర్టు తీర్పులో జోక్యం చేసుకోలేదు. మరి స్పీకర్ గారు ఇప్పటికైనా వాస్తవాలను అంగీకరించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించాలి.” అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ డిమాండ్ చేశారు.

“ఇకనైనా ఉన్న ఇజ్జత్ కాపాడుకోండి”

“స్పీకర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల ఇంతటి న్యాయపరమైన పరిణామం వచ్చింది. ఇకనైనా రాజ్యాంగ పదవికి ఉన్న గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి. వ్యక్తులు, పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు మారుతాయి.. కానీ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలపై ప్రజలకు ఉన్న నమ్మకం మాత్రం దెబ్బతినకూడదు.”

“దానం నాగేందర్‌పై అనర్హత వేటు పడింది. ఖైరతాబాద్ స్థానం ఖాళీ అయింది. తదుపరి ప్రజల తీర్పు కోసం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రజాస్వామ్యంలో చివరి తీర్పు ప్రజలదే” అని డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ అన్నారు. “రేవంత్ రెడ్డి గారూ.. అధికారం ఉందని విర్రవీగకండి. న్యాయస్థానాల తీర్పులను గౌరవించండి. స్పీకర్ గారూ.. న్యాయస్థానాలు మీ నిర్ణయాన్ని పక్కన పెట్టిన పరిస్థితిపై ప్రజలకు సమాధానం చెప్పండి. దానం నాగేందర్ గారూ.. ఇప్పుడు ప్రజల ముందుకు వెళ్లి మీ రాజకీయ నిర్ణయాలకు ప్రజల తీర్పు కోరండి.”

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MOGULAIAH, VIKARABAD

MOGULAIAH, VIKARABAD

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