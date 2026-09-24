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Vikarabad: వినాయక నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం ఉత్సవ కమిటీ

Vikarabad: వికారాబాద్‌లో గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లు పూర్తి. ఎబ్బనూరు చెరువు వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు. సాయంత్రం 4 గంటలలోపు విగ్రహాలను తరలించాలని విజ్ఞప్తి.

MOGULAIAH, VIKARABAD
Published on: 24 Sept 2026 8:38 PM IST
Vikarabad
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Vikarabad: వినాయక నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం ఉత్సవ కమిటీ

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వికారాబాద్: రేపు అంగరంగ వైభవంగా జరగబోయే వికారాబాద్ పట్టణం వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో భాగంగా వికారాబాద్ రూట్ మ్యాప్ తో పాటు ఎబ్బనూరు చెరువు దగ్గర అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది అని వినాయక ఉత్సవ కమిటీ అధ్యక్షులు మాధవరెడ్డి , గౌరవ అధ్యక్షుడు చిగుళ్లపల్లి రమేష్ కుమార్ తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ఈరోజు సాయంత్రం ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు, మున్సిపల్ కమిషనర్, సిబ్బందితో కలిసి వారు ఎబ్బనూరు చెరువు దగ్గర నిమజ్జనం ఏర్పాట్లను పరిశీలించడం జరిగింది.

అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ..

వినాయక నిమజ్జనం ఏర్పాట్లను ఘనంగా నిర్వహించాలని తెలంగాణ స్పీకర్ మరియు వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ మున్సిపల్ శాఖతో పాటు పోలీస్ శాఖ, విద్యుత్ శాఖ, మెడికల్ మరియు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది.

అదేవిధంగా వికారాబాద్ మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ గడ్డం అనన్య * వినాయక నిమజ్జనం ఏర్పాట్లను ఘనంగా నిర్వహించడానికి మున్సిపల్ శాఖ తరపున పూర్తి సహకారం అందిస్తామని తెలిపారని వెల్లడించారు. కావున మండపం నిర్వాహకులు, భక్తులు, పట్టణ ప్రజలు అందరూ ఉత్సవ కమిటీకి సహకరించి *సాయంత్రం 4 గంటలలోపే న్యూ గంజ్ లోని హనుమాన్ మందిరం దగ్గరకు మీమీ వినాయక విగ్రహాలను తీసుకొచ్చేలా సహకరిస్తే, నిమజ్జనం కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించగలం అని కోరారు.

అలాగే వికారాబాద్ పట్టణంలో జరిగే వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమానికి వివిధ గ్రామాల నుంచి వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడం ఆనవాయితీ, అలాంటి ఆనవాయితికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడానికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు శ్రీధర్ రెడ్డి, ప్రశాంత్, నర్వోత్తం రెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ విక్రమసింహా రెడ్డి, మున్సిపల్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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MOGULAIAH, VIKARABAD

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