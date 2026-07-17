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Jubilee Hills: వారాహి జ్యువెల్స్ 3వ వార్షికోత్సవం!

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ వారాహి జ్యువెల్స్ షోరూంలో 3వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక నగల ప్రదర్శన ప్రారంభం. ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి.

RAJESH, WEST ZONE
Published on: 17 July 2026 1:45 PM IST
Jubilee Hills
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Jubilee Hills: వారాహి జ్యువెల్స్ 3వ వార్షికోత్సవం!

Jubilee Hills: వారాహి జ్యువెల్స్ మూడో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్ లోని వారాహి షోరూంలో ప్రత్యేక నగల ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రదర్శనను మల్లారెడ్డి విద్యాపీఠం వైప్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ప్రీతిరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు.

సంప్రదాయ కళాత్మకతతో రూపొందించిన డైమండ్, కుందన్, పోల్కి, నక్షి, టెంపుల్ జ్యువెలరీతో పాటు డిజైనరీ జ్యువెలరీని ఈ ప్రదర్శనలో అందుబాటులో ఉంచుతున్నట్లు నిర్వాహకులు సందీప్ కరణం తెలిపారు. నాలుగు రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శన ఉంటుందని వెల్లడించారు.

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RAJESH, WEST ZONE

RAJESH, WEST ZONE

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