Hyderabad: ఉప్పుగూడలో డీజేలకు భిన్నంగా మహా గణపతి శోభాయాత్ర!
Hyderabad: హైదరాబాద్ ఉప్పుగూడలో డీజే శబ్దాలు లేకుండా భక్తి గీతాలు, సంప్రదాయ కోలాటాలతో మహా గణపతి శోభాయాత్ర సాగింది.
హైదరాబాద్: పాతబస్తీ ఉప్పుగూడలో డీజే మోతకు భిన్నంగా భజనలు, భక్తి గీతాలతో మహా గణపతి శోభాయాత్ర వైభవంగా కొనసాగుతోంది. సైదాబాద్ ప్రధాన రహదారిపై శ్రీ రామ భక్త సమాజం శ్రీ గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శోభాయాత్రలో హర్యానా మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పాల్గొన్నారు.
యువత భజనలు, కోలాటాలు, డప్పు వాయిద్యాలతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. భక్తి, సంప్రదాయం, సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా సాగుతున్న ఈ శోభాయాత్ర భక్తులను ఆకట్టుకుంటోంది.