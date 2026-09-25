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Talakondapally: నిరుపేద కుటుంబానికి ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండ

Talakondapally: రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి మండలం వెల్జాల్ గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద మహిళ ఇంటి నిర్మాణానికి ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఉప్పల వెంకటేష్ సిమెంట్ అందించారు.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 25 Sept 2026 5:27 PM IST
Talakondapally
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Talakondapally: నిరుపేద కుటుంబానికి ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండ

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రంగారెడ్డి జిల్లా: తలకొండపల్లి మండలం వెల్జాల్ గ్రామానికి చెందిన ఆయిల్ విజయ ఇంటి నిర్మాణానికి ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండగా నిలిచింది. ఇంటి పినిషింగ్ పనులకు అవసరమైన సిమెంట్‌ను రాష్ట్ర నాయకులు, మాజీ మిషన్ భగీరథ వైస్ చైర్మన్, ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఉప్పల వెంకటేష్ అందించారు.

ఈ సందర్భంగా విజయ కుటుంబ సభ్యులు ఉప్పల వెంకటేష్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇంటి నిర్మాణానికి సహాయం అందించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో తలకొండపల్లి మాజీ ఎంపీపీ సీఎల్ శ్రీనివాస్ యాదవ్, సర్పంచ్ వానరాసి రాములమ్మ, వానరాసి వెంకటేష్, ఉపసర్పంచ్ శివ విజయలక్ష్మి, విజయ్ కుమార్, వార్డు సభ్యులు వట్టేల శేఖర్, దుళ్ల శ్రీశైలం, దుబ్బ గణేష్, చీపిరి రమేష్, కటికెల తిరుపతయ్య, లక్ష్మయ్య గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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