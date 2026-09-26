Uppal: కళ్యాణ్పురిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలు
Uppal: ఉప్పల్ కళ్యాణ్పురిలో ఘనంగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి. రజకులకు 250 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందించాలని రజక సంఘం నాయకుల డిమాండ్.
ఉప్పల్: భూమి కోసం.. భుక్తి కోసం.. వెట్టిచాకిరి విముక్తి కోసం పోరాడిన వీరనారి చాకలి చిట్యాల ఐలమ్మ స్ఫూర్తితో అణగారిన వర్గాల హక్కుల కోసం పోరాడాలని రజక వృత్తిదారుల సంఘం నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. ఉప్పల్ సర్కిల్ పరిధిలోని కళ్యాణ్పురిలో సంఘం అధ్యక్షుడు సట్టు రవి ఆధ్వర్యంలో ఐలమ్మ 131వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు.
మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లా అధ్యక్షురాలు సౌడారం సుభద్రమ్మ, ప్రధాన కార్యదర్శి జ్యోతి ఉపేందర్ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ తెగువను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ధీరవనిత ఐలమ్మ అని కొనియాడారు.
అణగారిన వర్గాల హక్కుల కోసం ఆమె సాగించిన పోరాటం ప్రజా ఉద్యమ చరిత్రలో చెరగని ముద్ర వేసిందన్నారు. సామాజిక వివక్ష, దోపిడీ, అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా ఆమె చేసిన పోరాటం అణగారిన ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు.
రజకుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. రజకులకు 250 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని అమలు చేయాలని కోరారు. రజకులను కించపరిచేలా వ్యవహరించే వారిపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేస్తున్న తరహాలో కేసులు నమోదు చేసేలా చట్టం తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు.
కార్యక్రమంలో జిల్లా కమిటీ సభ్యురాలు మామిడాల ఉమ, డివిజన్ కార్యదర్శి ఎ.లింగం, ప్రచార కార్యదర్శులు ఎన్.రమేష్, ఎ.సదానంద్, కోశాధికారి కె.రాంబాబు, డివిజన్ కమిటీ సభ్యులు కర్ణాకర్, శంకరయ్య, క్రాంతి, సంపత్, ప్రవీణ్, సారయ్య, యాదగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.