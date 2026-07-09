Home తెలంగాణహైదరాబాద్Shamshabad: శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఘనస్వాగతం

Shamshabad: శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఘనస్వాగతం

Shamshabad: తాడిచెర్ల బొగ్గు గనిని సింగరేణి సంస్థకు కేటాయించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో బీజేపీ శ్రేణులు, ఘనస్వాగతం పలికారు.

G. Govind, Medchal
Published on: 9 July 2026 11:09 AM IST
Shamshabad
X

Shamshabad: శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఘనస్వాగతం

Shamshabad: తాడిచెర్ల బొగ్గు గని కేటాయింపులో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కీలక పాత్ర పోషించారని సంబరాలు చేసుకున్న బీజేపీ నేతలు. కేటాయింపు అనంతరం తొలిసారిగా హైదరాబాద్‌కు విచ్చేసిన సందర్భంగా ఘన స్వాగతం పలికిన నేతలు.

పాల్గొన్న రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాంచందర్ రావు, ఇతర బీజేపీ సీనియర్ నేతలు. తాడిచెర్ల బొగ్గు గనిని సింగరేణికి కేటాయించడం ద్వారా వేలాది మంది కార్మికులకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని, సంస్థ ఆర్థికంగా పుంజుకుంటుందని భావిస్తున్న కార్మికులు, ఆయనకు పెద్ద ఎత్తున పూలమాలలు వేసి తమ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

బిజెపి కార్యకర్తలు జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతా కీ జై అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఆయనపై పూల వర్షం కురిపించారు. సింగరేణి సంస్థను బలోపేతం చేయడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, కార్మికుల సంక్షేమానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని కిషన్ రెడ్డి ప్రకటన.

Union Minister Kishan ReddyHyderabadTadicherla Coal MineSingareni
G. Govind, Medchal

G. Govind, Medchal

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X