Hyderabad: హైదరాబాద్కు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా బీజేపీ నేతల ఘనస్వాగతం!
Hyderabad: కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ సమీక్ష, బీజేపీ నేతలు మరియు మేధావులతో ఆయన సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
హైదరాబాద్: శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డాకు ఘన స్వాగతం పలికిన రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు.
తెలంగాణ పర్యటన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ కు చేరుకున్న కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా.
స్వాగతం పలికిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచందర్ రావు,ఎంపీలు లక్ష్మణ్ ,డీకే అరుణ.
మ. 12 నుండి 1:30 గంటల వరకు ఎయిమ్స్ పై సమీక్ష సమావేశం.
2:45 నుండి బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ నుండి బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి బయల్దేరనున్న నడ్డా.
మ. 3:30 గంటలకు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి చేరుకోనున్న జేపీ నడ్డా.
3:30 నుండి 5 గంటల వరకు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ముఖ్య నేతలతో నడ్డా కీలక సమావేశం.
సా. 5:10 గంటలకు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం నుండి తాజ్ డెక్కన్ కు నడ్డా పయనం.
సా. 5:30 నుండి 7 గంటల వరకు తాజ్ డెక్కన్ లో మేధావులతో నడ్డా సమావేశం.
తాజ్ డెక్కన్ నుండి 7:10 నిమిషాలకు బయలుదేరి శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ కు వెళ్ళనున్న నడ్డా.
రాత్రి 9 గంటలకు శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి ఢిల్లీకి నడ్డా తిరుగు పయనం.