Secunderabad: మహంకాళి బోనాలు విశ్వకర్మ భవన్లో అన్ని శాఖల సమన్వయ సమావేశం
Secunderabad: ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల జాతర భద్రతా ఏర్పాట్లపై అన్ని శాఖల అధికారులతో సికింద్రాబాద్ డీసీపీ రక్షితామూర్తి సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు.
సికింద్రాబాద్: వచ్చే నెల రెండు మూడు తేదీలలో జరిగే సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవాలయం, బోనాల జాతరను విజయవంతం చేయాలని సికింద్రాబాద్ డిసిపి రక్షితమూర్తి కోరారు.
సికింద్రాబాద్ లోని విశ్వకర్మ భవన్ లో అన్ని శాఖల అధికారులతో సమన్వయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ప్రజల నుంచి వచ్చే విజ్ఞప్తులను ప్రతి ఒక్కరూ వాటిని వెంటనే పరిష్కరించే విధంగా కృషి చేయాలని, ప్రత్యేకంగా బోనాలు ఎత్తుకొచ్చే మహిళల కోసం రెండు క్యూ లైన్ లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని,
సామాన్య భక్తుల కోసం ఐదు క్యూ లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, సీసీ కెమెరాలతో పాటు షీ టీం సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి అమ్మాయిల భద్రత కోసం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు డిసిపి రక్షితమూర్తి తెలిపారు.
బైట్ రక్షితమూర్తి సికింద్రాబాద్ డిసిపి.