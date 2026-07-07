Hyderabad: అగ్నిమాపక శాఖ కీలక అడుగు విద్యార్థులకు సివిల్ డిఫెన్స్ శిక్షణ
Hyderabad: మల్లారెడ్డి, చాకలి ఐలమ్మ వర్సిటీల్లో సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ శిక్షణ ప్రారంభం. 600 మంది విద్యార్థులకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్పై అగ్నిమాపక శాఖ ట్రైనింగ్.
హైదరాబాద్: మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయాల్లో సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ల శిక్షణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించిన తెలంగాణ అగ్నిమాపక శాఖ అత్యవసర పరిస్థితులు, ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో తొలి స్పందనదారులుగా (ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్) పనిచేసే శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్లను తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో తెలంగాణ అగ్నిమాపక, విపత్తు స్పందన, అత్యవసర సేవలు మరియు సివిల్ డిఫెన్స్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లా, హైదరాబాద్లోని విద్యాసంస్థల్లో సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ శిక్షణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి జిల్లా దూలపల్లిలోని మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీలో 06-07-2026న ఐదు రోజుల సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని వైస్ చాన్స్లర్ డాక్టర్ పి. రవీందర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రొఫెసర్ మండల శ్రీనివాస్, శ్రీ వి. శ్రీనివాస్ (డీఎఫ్వో-1, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి), శ్రీ జయకృష్ణ (డీఎఫ్వో-2, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి) పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మొత్తం 400 మంది సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లకు అత్యవసర పరిస్థితుల నిర్వహణ, విపత్తు స్పందనకు సంబంధించిన వివిధ అంశాల్లో శిక్షణ అందించనున్నారు.
అదే సమయంలో హైదరాబాద్ కోటిలోని వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం (VCIWU)లో ఐదు రోజుల సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ శిక్షణ కార్యక్రమం రెండో బ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చాన్స్లర్ ప్రొఫెసర్ సూర్య ధనంజయ్, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ లోక పవని, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగం డాక్టర్ దీపిక, డీఎఫ్వో-1 హైదరాబాద్ శ్రీ ఆరి టి. వెంకన్న పాల్గొన్నారు. ప్రారంభ కార్యక్రమానికి 200 మంది సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లతో పాటు విశ్వవిద్యాలయ యాజమాన్యం, అధ్యాపకులు, సిబ్బందికి చెందిన 50 మంది హాజరయ్యారు.
తెలంగాణ అగ్నిమాపక, విపత్తు స్పందన, అత్యవసర సేవలు మరియు సివిల్ డిఫెన్స్ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ విక్రమ్ సింగ్ మాన్, ఐపీఎస్ మాట్లాడుతూ, ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలో విపత్తు సంసిద్ధతను, అత్యవసర స్పందన వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని తెలిపారు. వరదలు, భారీ అగ్నిప్రమాదాలు, ఇతర విపత్తుల సమయంలో అత్యవసర సేవలు చేరుకునేలోపు శిక్షణ పొందిన సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్లు అన్ని శాఖలకు సమర్థవంతంగా సహకరించగలరని పేర్కొన్నారు.
వాలంటీర్లకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్లు, అగ్నిమాపక విధానాలు, ప్రథమ చికిత్స, జనసమూహ నియంత్రణ, విపత్తు సంసిద్ధత, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం, సహాయక చర్యల పంపిణీ వంటి అంశాల్లో సిద్ధాంతపరమైన, ప్రాయోగిక శిక్షణ అందిస్తున్నారు. శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న వాలంటీర్లు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అగ్నిమాపక శాఖ, పోలీసు శాఖ, ఎన్డీఆర్ఎఫ్తో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలతో సమన్వయంతో పనిచేస్తారు.
ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో పాల్గొన్న అధికారులు, సిబ్బందిని డైరెక్టర్ జనరల్ అభినందించారు. అలాగే శిక్షణ పొందిన సివిల్ డిఫెన్స్ వాలంటీర్ల వివరాలను జిల్లా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు నవీకరించి, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వారి సేవలను సమర్థవంతంగా వినియోగించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.