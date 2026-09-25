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Tarnaka: చంద్రబాబు నాయుడు నగర్‌లో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం

Tarnaka: తార్నాక పరిధిలోని చంద్రబాబు నాయుడు నగర్‌లో వినాయక నిమజ్జనోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. లడ్డూ వేలం పాటలో రూ.లక్షకు ప్రసాదాన్ని భక్తుడు దక్కించుకున్నారు.

HARISH, TARNAKA
Published on: 25 Sept 2026 5:00 PM IST
Tarnaka
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Tarnaka: చంద్రబాబు నాయుడు నగర్‌లో ఘనంగా గణేష్ నిమజ్జనం

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తార్నాక: చంద్రబాబు నాయుడు నగర్‌లో గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. నవరాత్రుల సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు అందుకున్న గణనాథుడిని శుక్రవారం నిమజ్జనానికి తరలించారు.

ఈ సందర్భంగా గణనాథుడి లడ్డూ ప్రసాదానికి వేలంపాట నిర్వహించగా, కాలనీకి చెందిన ఓ వ్యక్తి రూ.లక్షకు లడ్డూను దక్కించుకున్నారు. అనంతరం గణనాథుడిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వాహనంపై ఊరేగింపుగా నిమజ్జనానికి తరలించారు.

నిమజ్జన ఊరేగింపులో కాలనీ వాసులతో పాటు చిన్నారులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. భక్తులు జై గణేశ్ నినాదాలతో సందడి చేయగా, యువత ఉత్సాహంగా నృత్యాలు చేస్తూ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

గణపతి బప్పా మోరియా నినాదాలతో చంద్రబాబు నాయుడు నగర్‌లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. తమకు సహకరించిన సహకరించిన విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో కోళ్ల వెంకటేశ్ యాదవ్, హరి, శ్రీరామ్, యాదవ్, విగ్నేష్, ప్రభాకర్, రవి, సంతోష్, నర్సింగ్ యాదవ్, ఆనంద్, భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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HARISH, TARNAKA

HARISH, TARNAKA

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