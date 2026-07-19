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Tarnaka: తార్నాక ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన రామచంద్రరావు

Tarnaka: తార్నాకలో నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరంలో పాల్గొన్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు. ప్రజలు ఆరోగ్య పరీక్షల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవాలని పిలుపు.

HARISH, TARNAKA
Updated on: 19 July 2026 4:04 PM IST
Tarnaka
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Tarnaka: తార్నాక ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన రామచంద్రరావు

తార్నాక: ప్రజలు ఆరోగ్యంపై మరింత అవగాహన పెంచుకుని క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు అన్నారు. తార్నాక లో గ్రామ సేవాసమితి సహకారంతో బీజేపీ నాయకుడు శ్రీరామ్ వెంకట్ నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య ఆరోగ్య శిబిరానికి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ, పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు వైద్య పరీక్షల కోసం హాజరుకావడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ శిబిరాన్ని నిర్వహించిన శ్రీరామ్ వెంకటేష్ తో సహకరిచినబ్ గ్రామ సేవాసమితి సంస్థను ఆయన అభినందించారు.

కేవలం వైద్య పరీక్షలతో సరిపెట్టకుండా, వాటికి సంబంధించిన ఫాలోఅప్ చికిత్స కూడా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆరోగ్య పరీక్షల్లో కొన్ని వ్యాధులు ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించే అవకాశం ఉంటుందని, అలాంటి సందర్భాల్లో భయపడకుండా వైద్యుల సూచనలు పాటించాలని అన్నారు. ప్రస్తుతం వైద్య శాస్త్రం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఎంతో అభివృద్ధి చెందాయని, క్యాన్సర్ సహా అనేక వ్యాధులకు సమర్థవంతమైన చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ఆత్మవిశ్వాసంతో నాణ్యమైన వైద్య సేవలను వినియోగించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలని, స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్యాలను పాటిస్తూ స్వస్థ భారత్‌లో భాగంగా ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని రామచంద్రరావు ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీరామ్ వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ ఈ శిబిరంలో 500 మందికి ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి అద్దాలు అందిస్తున్నామని, అంతేకాకుండా ఉచితంగా మందులు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో బిజెపి నాయకులు పాల్గొన్నారు

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HARISH, TARNAKA

HARISH, TARNAKA

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