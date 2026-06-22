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Tandur: తాండూరు పోలీసుల మార్క్.. 24 గంటల్లోనే దొంగతనం కేసు ఛేదన!

Tandur: తాండూరులో కలకలం రేపిన నాలుగున్నర తులాల బంగారం చోరీ కేసును పోలీసులు కేవలం 24 గంటల్లోనే ఛేదించారు.

Srikanth Reddy, Tandur
Published on: 22 Jun 2026 9:58 PM IST
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Tandur: తాండూరు పోలీసుల మార్క్.. 24 గంటల్లోనే దొంగతనం కేసు ఛేదన!

Tandur: తాండూరులో చోటుచేసుకున్న బంగారం చోరీ కేసును పోలీసులు అత్యంత వేగంగా ఛేదించారు. కేవలం 24 గంటల వ్యవధిలోనే నిందితుడిని పట్టుకుని, దొంగిలించిన బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

​కేసు వివరాల్లోకి వెళ్తే..

నిన్న (జూన్ 21, 2026) తాండూరులోని భద్రేశ్వర కాంప్లెక్స్ వద్ద నాలుగున్నర తులాల బంగారం చోరీకి గురైనట్లు బాధితులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదుపై వెంటనే స్పందించిన తాండూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

​నిందితుడి అరెస్టు:

పోలీసులు వేగంగా దర్యాప్తు నిర్వహించి, ఈ చోరీకి పాల్పడిన చింతుపల్లీ శ్రీకాంత్ (31), అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడి వద్ద నుండి దొంగిలించిన నాలుగున్నర తులాల బంగారాన్ని పోలీసులు పూర్తిగా రికవరీ చేశారు.

​ఈరోజు నిందితుడిని పోలీసులు జుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అత్యంత తక్కువ సమయంలో కేసును ఛేదించి, బాధితులకు న్యాయం చేసిన పోలీసుల పనితీరుపై స్థానికులు ప్రశంసలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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Srikanth Reddy, Tandur

Srikanth Reddy, Tandur

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