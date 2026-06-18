Tandur: తాండూరు 164 మందికి ‘కళ్యాణ లక్ష్మి’ చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే!
Tandur: తాండూరులో రూ.1.80 కోట్ల విలువైన కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులను ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు.
తాండూరు: మహిళా సాధికారతీ లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుందని ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి అన్నారు. తాండూరు మండల పరిధిలోని ఎంపీడీవో కార్యాలయ ఆవరణలో కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.
164 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కుల పంపిణీ
తాండూరు మండల పరిధిలోని ఎంపీడీవో కార్యాలయ ఆవరణలో తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి 164 మంది లబ్ధిదారులకు కోటి 80 లక్షల రూపాయల విలువగల కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.
ఈ సందర్బంగా ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ..
మహిళ ఆర్థికంగా ఉన్నతిగా ఎదగాలి బస్ ఉచిత ప్రయాణాన్ని మహిళలకు ప్రభుత్వం అందించిందన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అర్హులైన మహిళలకు అందిస్తున్నామన్నారు. వ్యాపార రంగంలో మహిళలు ఎదగాలనే సద్విద్దేశంతో వారికి అనేక పథకాలను అందిస్తున్నామన్నారు. ప్రతి మండలానికి ఒక బస్సు చొప్పున నాలుగు మండలాలకు నాలుగు బస్సులు మహిళలకు కేటాయించడం జరిగిందన్నారు. మహిళలు వంటింటికే పరిమితం కాకుండా సమాజంలో తనకంటూ పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకోవాలనే సదుద్దేశంతో పథకాలను మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందన్నారు .
సోలార్ ప్రాజెక్టు, పెట్రోల్ బంకుల ఏర్పాటులో మహిళలకు ప్రాధాన్యం
సోలార్ ప్రాజెక్టు ద్వారా 90% సబ్సిడీతో మహిళలకు కేటాయించనున్నామన్నారు. పెట్రోల్ బంకులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మహిళలు ముందుకు వస్తే తప్పకుండా వారికి పెట్రోల్ బంకులు కేటాయిస్తామన్నారు. మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణిస్తే వారి కుటుంబం బాగుపడుతుందనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మహిళలకు పెద్దపీట వేసిందన్నారు.
సంక్షేమ పథకాల అమలులో పార్టీలకు అతీతంగా
అధికారులు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చెక్కుల దరఖాస్తు కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్లను ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టకుండా సహృదయంతో చెక్కులు అందే విధంగా త్వరితగతిన అందించే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పడం జరిగిందన్నారు. మహిళా సాధికారతే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని, ఆ దిశగా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. సంక్షేమ పథకాల అమలులో పార్టీలకు అతీతంగా వ్యవహరిస్తున్నామని, అర్హత కలిగిన ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు.
ఓటు వజ్రాయుధం అన్న విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాలన్నారు. జూన్ 25 నుంచి సమగ్ర ఓటరు సవరణ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుందని, అర్హులైన ఓటర్లందరూ పాల్గొని సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు.