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Secunderabad: మహంకాళి బోనాలను విజయవంతం చేద్దాం ఎమ్మెల్యే తలసాని పిలుపు!

Secunderabad: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల జాతరపై ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సమీక్ష. దక్కన్ మానవ సేవా సమితి శతాబ్ది అధ్యక్షుడిగా తలసాని ఎన్నిక.

Srikanth, Secunderabad
Updated on: 19 July 2026 1:29 PM IST
Secunderabad
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Secunderabad: మహంకాళి బోనాలను విజయవంతం చేద్దాం ఎమ్మెల్యే తలసాని పిలుపు!

Secunderabad: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారిఆషాడ బోనాల జాతరను అన్ని సంఘాల ప్రతినిధులతో కలిసి విజయవంతం చేద్దామని మాజీ మంత్రి సనత్ నగర్ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా జాతర యొక్క విశిష్టతను తెలియజేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని ఆయన కోరారు.

దక్కన్ మానవ సేవా సమితి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఏకగ్రీవంగా అధ్యక్షుడిగా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ని సంఘ ప్రతినిధులు ఎన్నుకున్నారు. దక్కన్ మానవ సేవా సమితి 99 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 100 సంవత్సరాలలోకి అడుగుపెడుతున్న సందర్భంలో తనపైన మరింత బాధ్యత పెంచారని ఆయన అన్నారు. అందరి ఐక్యమత్యంతో ఉజ్జయిని మహంకాళి జాతరను విజయవంతం చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

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Srikanth, Secunderabad

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