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Hyderabad: ఈశ్వరమ్మ యాదవ్‌పై వ్యాఖ్యలు శివచరణ్‌కు హెచ్చరిక

Hyderabad: యాదాద్రి బోర్డు మెంబర్ ఈశ్వరమ్మ యాదవ్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన జక్కిడి శివచరణ్. వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తీవ్ర హెచ్చరిక.

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR
Published on: 16 July 2026 3:38 PM IST
Hyderabad
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Hyderabad: ఈశ్వరమ్మ యాదవ్‌పై వ్యాఖ్యలు శివచరణ్‌కు హెచ్చరిక

హైదరాబాద్: ఎల్బీనగర్ యాదాద్రి బోర్డ్ మెంబర్ శ్రీమతి ఈశ్వరమ్మ యాదవ్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన జక్కిడి శివ చరణ్ ను BRS నాయకులు, మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే విరసనోళ్ళ శ్రీనివాస్ గౌడ్ తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు. బడుగు బలహీన వర్గాలను గౌరవించాల్సిందిపోయి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం సరైన పద్ధతి కాదని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో రాష్ట్రం మొత్తం అగ్నిగుండంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వెంటనే కాళ్ళు మొక్కి క్షమాపణలు కోరాలని డిమాండ్ చేశారు. రాజకీయాల్లో ఇలాంటి మాటలు చెల్లవని, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే ప్రజలు తోలు తీస్తారని హెచ్చరించారు. ఈశ్వరమ్మ యాదవ్‌కు యావత్ తెలంగాణ అండగా ఉందన్నారు. సమాజం ఆలోచన చేయాలని, రాజకీయాల్లో ఓపిక, సహనం అవసరమని పేర్కొన్నారు.

పార్టీ కూడా ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు. తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరూ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని, లేకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన ధర్నాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.

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B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

B SHETTAIAH GOUD, LB NAGAR

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