Habsiguda: హబ్సిగూడ గణనాథుడి సేవలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్
Habsiguda: హబ్సిగూడలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపంలో అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అన్నదానంలో పాల్గొన్నారు.
హబ్సిగూడ: హబ్సిగూడా ప్రధాన రహదారిపై జువెలరీ షాప్ నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపంలో వినాయక చవితి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు.
అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఉప్పల్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై గణనాథుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం నిర్వాహకులు సుమారు 5వేల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.
భక్తులు పెద్దఎత్తున పాల్గొని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలు పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.