Secunderabad: భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడండి..మంత్రి కొండా సురేఖ!
Secunderabad: వచ్చే నెల 2, 3 తేదీల్లో సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహంకాళి బోనాల జాతర. అధికారులతో దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం.
Secunderabad: వచ్చే నెల రెండు మూడు తేదీలలో జరిగే సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆషాడ బోనాల జాతర ప్రజలందరి సహకారంతో విజయవంతంగా జరిపేందుకు ముందుకు సాగుతున్నామని దేవాదాయశాఖ మంత్రి కొండ సురేఖ అన్నారు. ఆషాడ బోనాల జాతరను పురస్కరించుకొని సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
బోనాలు తీసుకువచ్చే మహిళలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా వారికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని, సామాన్య భక్తులు కూడా మంచిగా దర్శనం చేసుకుని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందే విధంగా పోలీసుల సహకారంతో జాతరను విజయవంతం చేస్తామని ఆమె వెల్లడించారు.
జాతరకు 40 నుంచి 45 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉండదని వారికి అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించి ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకునే విధంగా చర్యలు చేపడుతున్నామని, వచ్చే భక్తులకు స్థానికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ వారికి ఆదేశించడం జరిగిందని, గత సంవత్సరం జరిగిన చిన్న చిన్న తప్పులను సరిదిద్దుకొని మళ్లీ జరగకుండా చూసుకుంటామని ఆమె తెలిపారు.
ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకుని వారు ఇంటికి చేరితేనే ఒక సంతృప్తి లభిస్తుందని, భోనం తీసుకొచ్చే మహిళలు అమ్మవారికి సమర్పించి తిరిగి వెళ్లే అంతవరకు వెళ్లే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని, బోనాలు తీసుకువచ్చే మహిళలు ఒకేసారి రాకుండా కొంత కొంత మంది వచ్చి ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకోవాలని ఒక్కరికి కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.