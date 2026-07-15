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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత

Secunderabad: కంటోన్మెంట్‌లో డిఫెన్స్ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేసిన హైడ్రా. జవాన్ల పహారా మధ్య కొనసాగిన ప్రక్రియ. హామీ ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్.

Srikanth, Secunderabad
Published on: 15 July 2026 4:27 PM IST
Secunderabad
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Secunderabad: సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత

సికింద్రాబాద్: సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో అక్రమ నిర్మాణం ను హైడ్రాధికారులు కూల్చివేశారు.. డిఫెన్స్ కు సంబంధించిన స్థలంలో నిర్మాణం చేపట్టడంతో ఆర్మీ అధికారులు కూల్చివేతల కోసం హైడ్రా ను ఆశ్రయించారు.దీంతో హైడ్రాధికారులు ఆర్మీ అధికారులతో కలిసి అక్రమంగా నిర్మించిన కొత్త కట్టడాలను కూల్చివేశారు.

ఆర్మీ జవాన్లు తుపాకులతో ఒక్కసారిగా చుట్టుమొహరించడంతో బస్తి వాసులు గందరగోళానికి గురయ్యారు.. డిఫెన్స్, కంటోన్మెంట్ బోర్డ్, ఆర్మీ, పోలీసుల భద్రత మధ్య చివరకు కూల్చివేతలు చేపట్టారు.

నిరుపేదల నిర్మాణం కూల్చివేయడంపై స్థానిక నామినేట్ సభ్యురాలు బానుక నర్మద అసహనం వ్యక్తం చేయగా, త్వరలోనే డిఫెన్స్ భూములను లను భూ బదలయింపు ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేటాయించేలా, తనవంతు ప్రయత్నం చేస్తానంటూ కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ హామీ ఇచ్చారు.

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Srikanth, Secunderabad

Srikanth, Secunderabad

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