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Secunderabad: బోయిన్‌పల్లి ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియలో బెదిరింపులకు అడ్డుకట్ట

Secunderabad: బోయిన్‌పల్లిలో ఎస్‌ఐఆర్ సెంటర్‌ను సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేష్. బెదిరింపులకు పాల్పడితే 100కు ఫోన్ చేయాలని సూచన. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి.

Srikanth, Secunderabad
Published on: 16 July 2026 4:18 PM IST
Secunderabad
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Secunderabad: బోయిన్‌పల్లి ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియలో బెదిరింపులకు అడ్డుకట్ట

సికింద్రాబాద్: ఎస్ ఐ ఆర్ కార్యక్రమంలో ఎవరైనా బెదిరింపులకు పాల్పడితే 100 కు ఫోన్ చేసి పిర్యాదు చేయాలని కంటోన్మెంట్ ఏం ఎల్ ఏ శ్రీగణేశ్ అన్నారు.

బోయిన్ పల్లి బాపూజీ నగర్ లో పర్యటించి పర్యటించి ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకున్న ఏం ఎల్ ఏ శ్రీగణేష్ ప్రజా అవసరాల కోసం బోర్డు బోర్ వెల్ ను ప్రారంభించారు.

అనంతరం ఎస్ ఐ ఆర్ జరుగుతున్న సెంటర్ ను సందర్శించిన ఏం ఎల్ ఏ బి ఎల్ ఓ లను ఎస్ ఐ ఆర్ ప్రక్రియ ను అడిగి తెలుసుకున్నారు..ఎస్ ఐ ఆర్ పై కొంత మంది బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని పిర్యాదు చేయడంతో అక్కడే ఉన్న పోలీసులకు తెలిపారు.

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Srikanth, Secunderabad

Srikanth, Secunderabad

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