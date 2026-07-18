Secunderabad: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలపై కిషన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
Secunderabad: హైదరాబాద్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ మజ్లిస్ (AIMIM) చేతుల్లో పెట్టాలని చూస్తోందని కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి విమర్శించారు.
సికింద్రాబాద్: కాంగ్రెస్ పార్టీ మజ్లీస్ పార్టీకి హైద్రాబాద్ ను అప్పజెప్పలని చూస్తుందని, అది జరగవద్దంటే గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో మనం గెలిచితిరలంటూ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలియజేశారు.
గతం లో బీఆర్ఎస్, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వారి చెప్పు చేతల్లో వుంటున్నారంటూ కిషన్ రెడ్డి ఆరోపించారు. సికింద్రాబాద్ లో మహంకాళి జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం లో ముఖ్య అతిధిగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
SIR కార్యక్రమంపై ప్రత్యేకంగా సమావేశం ను నిర్వహించారు. పోలింగ్ బూత్ నుంచి పటిష్టంగా ఉంటేనే పార్టీ బలంగా వుంటుందని. పార్టీ బూత్ స్థాయిలో బలంగా వుంటేనే గ్రేటర్ లో విజయం సాధించగలమంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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