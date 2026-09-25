Kadthal: రావిచేడ్లో పారిశుధ్య కార్మికురాలు పెంటమ్మ మృతి పట్ల సంతాపం!
Kadthal: రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం రావిచేడ్లో మృతి చెందిన పారిశుధ్య కార్మికురాలు పెంటమ్మ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆర్థిక సాయం అందించిన సర్పంచ్ గోపాల్.
Kadthal: రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం రావిచేడ్ గ్రామానికి చెందిన పారిశుధ్య కార్మికురాలు బ్యాగరి పెంటమ్మ గురువారం మృతి చెందారు. విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా సర్పంచుల సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు, రావిచేడ్ సర్పంచ్ బొప్పిడి గోపాల్ శుక్రవారం ఆమె భౌతికకాయాన్ని సందర్శించి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
గ్రామపంచాయతీ పాలకవర్గం తరఫున పెంటమ్మ అంత్యక్రియల నిమిత్తం రూ.10 వేల ఆర్థిక సాయం అందించారు. కుటుంబ సభ్యులు అధైర్యపడవద్దని, తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ అండగా ఉంటామని భరోసా కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపసర్పంచ్ బందరి యాదయ్య, వార్డు సభ్యులు రవికుమార్, అనిల్, భూపతి, సరిత, గ్రామపంచాయతీ కార్యదర్శి తిరుపతి నాయక్, గ్రామ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.