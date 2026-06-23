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Medipalli: రిజిస్ట్రేషన్లు బంద్.. అధికారుల వైఫల్యానికి ప్రజలే బలి కావాలా?

Medipalli: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 40 రోజులుగా ఆగిపోయిన ప్రైవేట్ ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లపై రియల్టర్ల ఆగ్రహం.

KARUNAKAR, UPPAL
Published on: 23 Jun 2026 8:05 AM IST
Medipalli
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Medipalli: రిజిస్ట్రేషన్లు బంద్.. అధికారుల వైఫల్యానికి ప్రజలే బలి కావాలా?

మేడిపల్లి: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లపై కొనసాగుతున్న ఆంక్షల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రియల్టర్స్ అసోసియేషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. గత 40 రోజులుగా ప్రైవేట్ ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోవడంతో వేలాది మంది ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అసోసియేషన్ ఆరోపించింది.

ఈ మేరకు అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నారగోని ప్రవీణ్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో రెవెన్యూ శాఖ, స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారుల పనితీరుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రభుత్వ భూములను రక్షించడంలో విఫలమైన అధికారులు, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఆస్తులను నిషేధిత జాబితాల్లో చేర్చి బాధితులను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుతున్నారని మండిపడ్డారు.

ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలు, భూ సమస్యలు శాఖల నిర్లక్ష్యం మరియు అసమర్థత కారణంగానే పెరిగాయని ఆరోపించిన ఆయన, వాటి భారం ఇప్పుడు సామాన్య ప్రజలపై మోపడం అన్యాయమన్నారు. తమ ఆస్తులను కొనుగోలు, విక్రయాలు చేసుకోవాలనుకునే ప్రజలు తీవ్ర ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఈ సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించి, ప్రైవేట్ ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లను యథావిధిగా ప్రారంభించాలని నారగోని ప్రవీణ్ డిమాండ్ చేశారు. సమస్యను పరిష్కరించలేని స్థితిలో ఉంటే సంబంధిత అధికారులు బాధ్యత వహించాలని హెచ్చరించారు.

ప్రజల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకుని, పెండింగ్‌లో ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని తెలంగాణ రియల్టర్స్ అసోసియేషన్ కోరింది.

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KARUNAKAR, UPPAL

KARUNAKAR, UPPAL

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