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Madugula: ఈ నెల 30లోగా రైతులు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ చేసుకోవాలి

Madugula: రంగారెడ్డి జిల్లాలో రైతులకు ఫార్మర్ ఐడీ తప్పనిసరి. ఈ నెల 30లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల సూచన.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 26 Sept 2026 4:41 PM IST
Madugula
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Madugula: ఈ నెల 30లోగా రైతులు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ చేసుకోవాలి

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మాడుగుల: రంగారెడ్డి జిల్లా మాడుగుల మండలం నాగిళ్ల గ్రామంలో రైతులకు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా రైతులకు ఫార్మర్ ఐడీ తప్పనిసరిగా ఉండాలని, ఈ నెల 30వ తేదీలోగా ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సూచించారు.

ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ రైతు సంక్షేమ పథకాలకు ఫార్మర్ ఐడీని అనుసంధానం చేస్తున్నందున ప్రతి రైతు తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలని తెలిపారు.

మండలంలోని ఏడు క్లస్టర్ల పరిధిలో వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు అన్ని గ్రామాల్లో అవగాహన సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

రైతులు పట్టా పాస్‌బుక్ జిరాక్స్, ఆధార్ జిరాక్స్, నమోదైన మొబైల్ నంబర్‌తో ఫార్మర్ రిజిస్ట్రీ చేసుకోవచ్చని, పట్టణాల్లో ఉన్న రైతులు మీసేవ కేంద్రాల్లోనూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ అధికారి డి. అరుణకుమారి, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి రాజేష్ నాయక్, సర్పంచ్ పాలకూర సంతోష రాజు, ఉప సర్పంచ్ సత్తయ్యతో పాటు పలువురు రైతులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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