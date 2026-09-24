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Talakondapally: పడకల్‌లో మృతిచెందిన సత్యమ్మ కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం!

Talakondapally: రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి మండలం పడకల్‌లో మృతిచెందిన సత్యమ్మ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆర్థిక సాయం అందజేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులు.

SRI SAILAM, KALWAKURTHY
Published on: 24 Sept 2026 5:32 PM IST
Talakondapally
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Talakondapally: పడకల్‌లో మృతిచెందిన సత్యమ్మ కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం!

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Talakondapally: తలకొండపల్లి మండలం పడకల్ గ్రామానికి చెందిన గాజులపల్లి సత్యమ్మ మృతి చెందడంతో ఆమె కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు తలకొండపల్లి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కాసు శ్రీనివాస్ రెడ్డి రూ.4,000, పడకల్ గ్రామ మాజీ ఉపసర్పంచ్ జల్లెల శ్రీశైలం రూ.2,000 ఆర్థిక సహాయం అందించారు.

మొత్తం రూ.6,000 ఆర్థిక సాయం అందించి కుటుంబానికి భరోసా కల్పించారు. సత్యమ్మ మృతి విషయం జల్లెల శ్రీశైలం, జోగు రమేష్ ద్వారా తెలుసుకున్న కాసు శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెంటనే స్పందించి ఆర్థిక సహాయం అందించారు.

ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పడకల్ గ్రామ మాజీ ఎంపీటీసీ జోగు రమేష్, మాజీ డిప్యూటీ సర్పంచ్ జల్లెల శ్రీశైలం, వార్డు సభ్యులు చెవిటి విజయ్ కుమార్, బండగల చంద్రయ్య, విమల రవి, ఇందిరమ్మ కమిటీ సభ్యులు బర్ల చెన్నయ్య, మాజీ వార్డు సభ్యులు ఎల్లయ్య, చెన్నకేష్టి, మల్లేష్, నరేష్, మహేష్, సత్తి, శ్రీశైలం తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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SRI SAILAM, KALWAKURTHY

SRI SAILAM, KALWAKURTHY

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