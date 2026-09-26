Talakondapally: తలకొండపల్లిలో మృతుడి కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన బీజేపీ నాయకులు
Talakondapally: రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లిలో రామచంద్రయ్య మృతి. బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చిన బీజేపీ నాయకులు.
తలకొండపల్లి: రంగారెడ్డి జిల్లా తలకొండపల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన చలిచీమల రామచంద్రయ్య మృతి చెందారు. విషయం తెలుసుకున్న బీజేపీ జిల్లా నాయకులు శానామొని పాండు, బీజేపీ మాజీ మండల అధ్యక్షుడు తిరుమణి రవి గౌడ్ లు మృతుడి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు.
ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి, బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు. వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో దుర్గాపురం బాలకృష్ణ, పోతుగంటి మహేష్, తుమ్మ శీను, బండి యాదయ్య, బోల బాలయ్య, వంకేశ్వరం సిద్ధయ్య, నూకం మహేష్, చెన్నయ్యతో పాటు పలువురు బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.